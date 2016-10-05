 Söz sırası şimdi onda – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Söz sırası şimdi onda

    Söz sırası şimdi onda
    A Milli Takım aday kadrosunun açıklanmasının ardından yaşanan polemiklerde ismi en çok geçen tartışmasız Fatih Terim'di... Ay-yıldızlı ekibin hocası, Ukrayna ile oynanacak maç öncesi bugün basının karşısına çıkacak. Direktörü, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 17.45'te bir futbolcuyla birlikte takımın son durumunu değerlendirecek.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:39
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