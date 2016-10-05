 Kıran kırana taktik prova – Fotomaç – 05 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kıran kırana taktik prova

    Kıran kırana taktik prova
    Ay-Yıldızlılar Ukrayna ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Fatih Terim yönetiminde, Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana aşil tendonundaki problemi nedeniyle fizyoterapist eşliğinde tedavisine devam edilen Caner Erkin haricinde tüm futbolcular katıldı. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, koordinasyon, sürat ve pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktik oyun, yenileme koşusu ve açma-germe egzersizleriyle sona erdi. Taktik prova kıran kırana geçti.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kıran kırana taktik prova haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.