Kıran kırana taktik prova
Ay-Yıldızlılar Ukrayna ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Fatih Terim yönetiminde, Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana aşil tendonundaki problemi nedeniyle fizyoterapist eşliğinde tedavisine devam edilen Caner Erkin haricinde tüm futbolcular katıldı. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, koordinasyon, sürat ve pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktik oyun, yenileme koşusu ve açma-germe egzersizleriyle sona erdi. Taktik prova kıran kırana geçti.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Kıran kırana taktik prova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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