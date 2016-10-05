Kıran kırana taktik prova

Ay-Yıldızlılar Ukrayna ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Fatih Terim yönetiminde, Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana aşil tendonundaki problemi nedeniyle fizyoterapist eşliğinde tedavisine devam edilen Caner Erkin haricinde tüm futbolcular katıldı. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, koordinasyon, sürat ve pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktik oyun, yenileme koşusu ve açma-germe egzersizleriyle sona erdi. Taktik prova kıran kırana geçti.