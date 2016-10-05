İşte Terim'in son gözdesi
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Hoffenheim'da forma giyen orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'ı milli takıma kazandırmak istediği öne sürüldü.
Haberde, sezon başında Hamburg'dan transfer edilen Kerem Demirbay'ın, "Öncelikle Hoffenheim'da kendimi ispatlamak istiyorum." ifadesine de yer verildi.
Türkiye'nin 19, 20 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giyen Kerem Demirbay, 2015 Avrupa Şampiyonası'nda ise Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.
Borussia Dortmund'un altyapısında yetişen Kerem Demirbay, 2013'te Hamburg'a transfer olmuştu. Burada forma şansı bulamayan Demirbay, sonraki yıllarda ikinci lig takımlarından Kaiserslautern ve Fortuna Düsseldorf'ta kiralık olarak oynamıştı.
Bu sezon başında Hoffenheim'a transfer edilen Kerem Demirbay, 4 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Demirbay, geçen yıl Fortuna Düsseldorf'ta forma giydiği dönemde kadın hakem Bibina Steinhaus'a yönelik "erkek futbolunda kadınların işi olmadığına" ilişkin sözünden dolayı gündeme gelmişti.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 17:13
- İşte o sözleşme
Toplam 23
Yorum
TUGAY MİLLET BORÇ BATAĞINDA YÜZERKEN KORKUDAN BANKALARIN TELEFONUNU AÇAMAZKEN İCRANIN BİRİ GİDİP BİRİ GELİRKEN BU NE YA AYIP AYIP BEN HAKKIMI HELAL ETMİYORUM.
- Dick Advocaat bir hafta yok
Toplam 2
Yorum
/*/ AZİZLE VOLKAN VAR YA..HALLEDERLER. İKİ ESKİ DOST..AHBAP.
- En güvenli Arena!
Toplam 1
Yorum
Siyah-Beyaz1903 TEK BÜYÜK BESIKTAS DIGECEKSINIZ ARTIK !!!
İşte Terim'in son gözdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.