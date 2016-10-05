 İşte Terim'in son gözdesi – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    İşte Terim'in son gözdesi

    İşte Terim'in son gözdesi

    Direktörü Fatih Terim'in, Almanya Birinci Futbol Ligi () ekibi 'da forma giyen orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'ı milli takıma kazandırmak istediği öne sürüldü.

    Sportbild dergisinin haberinde, Federasyonunun, 23 yaşındaki Kerem Demirbay'a ay-yıldızlı takım için oynayıp oynamayacağını sorduğu ifade edildi.

    Haberde, sezon başında 'dan transfer edilen Kerem Demirbay'ın, "Öncelikle 'da kendimi ispatlamak istiyorum." ifadesine de yer verildi.

    Türkiye'nin 19, 20 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giyen Kerem Demirbay, 2015 Avrupa Şampiyonası'nda ise Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.

    Borussia Dortmund'un altyapısında yetişen Kerem Demirbay, 2013'te Hamburg'a transfer olmuştu. Burada forma şansı bulamayan Demirbay, sonraki yıllarda ikinci lig takımlarından Kaiserslautern ve Fortuna Düsseldorf'ta kiralık olarak oynamıştı.

    Bu sezon başında Hoffenheim'a transfer edilen Kerem Demirbay, 4 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

    Demirbay, geçen yıl Fortuna Düsseldorf'ta forma giydiği dönemde kadın hakem Bibina Steinhaus'a yönelik "erkek futbolunda kadınların işi olmadığına" ilişkin sözünden dolayı gündeme gelmişti.

    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:13
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