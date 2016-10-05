İşte o sözleşme
Avrupa’nın en çok kazanan milli takım teknik direktörü Terim’in sözleşmesinin detayları gün yüzüne çıktı. Ay-yıldızlıların 2018 Dünya Kupası’na katılması halinde tecrübeli hoca 750 bin euro prim alacak.
Arda Turan, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan gibi yıldızların Ukrayna ve İzlanda ile oynanacak maçların kadrosuna alınmamasının ardından yaşanan tartışmalar uzun süredir gündemi meşgul ediyor. A Milli Takım'ın hocası Fatih Terim'in tercihleri spor kamuoyunun en çok konuşulan konuları arasına girerken, Sporx dün gündeme bomba gibi düşen bir haber yayınladı. Haberde ay-yıldızlıların teknik direktörü Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı sözleşmenin detayları ortaya çıkarıldı.
4 SAYFALIK SÖZLEŞME
Milli takımlar teknik direktörleri arasında Avrupa'nın en çok kazanan ismi olan Fatih Terim'in, 15 Kasım 2013'te imzaladığı ve 4 sayfadan oluşan sözleşmesinde dikkat çekici detaylar öne çıkıyor. Tarafların tek taraflı fesh halinde birbirlerine tazminat ödemesi şartı koşulurken, prim ve ödenecek rakamlar net bir şekilde belirlendi. İşte Terim ve TFF arasındaki sözleşmede öne çıkan maddeler şunlar:
AYLIK 261 BİN EURO ALIYOR
Performans primi; yüzde 50 müsabaka sayısı, yüzde 50 puan esasına göre belirlenir.
Terim , sözleşmeyi tek taraflı fesh ederse federasyona 1 milyon 450 bin euro ödeyecek.
Federasyonun tek taraflı feshi halinde ise yıllık 3.5 milyon euro'luk anlaşma gereği Terim'in kalan 26 aylık (aylık 261 bin euro) ücreti ödenecek. Bu da 7.6 milyon euro ediyor.
FATİH TERİM'İN PRİMLERİ
Dünya Kupası'na katılım: 750 bin euro
Dünya Kupası'nda gruptan çıkma: 750 bin euro
Dünya Kupası'nda çeyrek final: 250 bin euro
Dünya Kupası yarı final: 500 bin euro
Dünya Kupası Şampiyonu: 1 milyon 500 bin euro
Avrupa Şampiyonası'na katılım: 500 bin euro
4 SAYFALIK SÖZLEŞME
Milli takımlar teknik direktörleri arasında Avrupa'nın en çok kazanan ismi olan Fatih Terim'in, 15 Kasım 2013'te imzaladığı ve 4 sayfadan oluşan sözleşmesinde dikkat çekici detaylar öne çıkıyor. Tarafların tek taraflı fesh halinde birbirlerine tazminat ödemesi şartı koşulurken, prim ve ödenecek rakamlar net bir şekilde belirlendi. İşte Terim ve TFF arasındaki sözleşmede öne çıkan maddeler şunlar:
AYLIK 261 BİN EURO ALIYOR
Performans primi; yüzde 50 müsabaka sayısı, yüzde 50 puan esasına göre belirlenir.
Terim , sözleşmeyi tek taraflı fesh ederse federasyona 1 milyon 450 bin euro ödeyecek.
Federasyonun tek taraflı feshi halinde ise yıllık 3.5 milyon euro'luk anlaşma gereği Terim'in kalan 26 aylık (aylık 261 bin euro) ücreti ödenecek. Bu da 7.6 milyon euro ediyor.
FATİH TERİM'İN PRİMLERİ
Dünya Kupası'na katılım: 750 bin euro
Dünya Kupası'nda gruptan çıkma: 750 bin euro
Dünya Kupası'nda çeyrek final: 250 bin euro
Dünya Kupası yarı final: 500 bin euro
Dünya Kupası Şampiyonu: 1 milyon 500 bin euro
Avrupa Şampiyonası'na katılım: 500 bin euro
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
İşte o sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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