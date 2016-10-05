 Haftanın en iyisi Çalhanoğlu – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Haftanın en iyisi Çalhanoğlu

    Haftanın en iyisi Çalhanoğlu
    .com'un internetten yaptığı ankette, Bayer Leverkusen'de oynayan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, 6. haftanın en iyi futbolcusu seçildi. Leverkusen'in evinde B.Dortmund'u 2-0 yendiği maçta gollerin asistini yapan 22 yaşındaki orta saha oyların yüzde 44'ünü aldı. Hoffenheim'da forma giyen Kerem Demirbay da Bundesliga'da haftanın en iyi 11'inde yer aldı.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
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