Haftanın en iyisi Çalhanoğlu
Bundesliga.com'un internetten yaptığı ankette, Bayer Leverkusen'de oynayan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, 6. haftanın en iyi futbolcusu seçildi. Leverkusen'in evinde B.Dortmund'u 2-0 yendiği maçta gollerin asistini yapan 22 yaşındaki orta saha oyların yüzde 44'ünü aldı. Hoffenheim'da forma giyen Kerem Demirbay da Bundesliga'da haftanın en iyi 11'inde yer aldı.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Haftanın en iyisi Çalhanoğlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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