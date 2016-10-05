 ''Gerilim dolu bir maç olacak'' – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    ''Gerilim dolu bir maç olacak''

    ''Gerilim dolu bir maç olacak''

    Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, yarın oynanacak olan maçın gerilim dolu bir maç olacağını belirterek, '', Ukrayna maçları, basit tempoda geçmeyen ve her zaman hızlı temposuyla ön plana çıkmıştır'' dedi.

    A Milli Takımı, yarın saat 21.45'de Konya'da Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda, Ukrayna ile karşılaşacak. Ukrayna Milli Takım Teknik Direktöre Andriy Shevchenko, oyuncu Yevhen Konoplyanka ile maçın oynanacağı statta basın toplantısı düzenledi.

    Andriy Shevchenko, gazetecilerin Direktörü Fatih Terim'in, düzenlediği basın toplantısında kendisi hakkında iyi bir futbolcu olduğunu ve antrenörlük kariyerinde de iyi bir yere sahip olacağını söylediğini hatırlatması üzerine, Fatih Terim'e çok büyük saygı duyduğunu söyledi. 'da Fatih Terim'in antrenörü olduğunu hatırlatan Shevchenko, ''Son 15-20 yıl içinde kendisiyle dostluk ve arkadaşlık içindeydik. Antrenörlük yolunda baş koydum. Bu yolda iyi bir antrenör olmak sadece bana bağlı değil, ekibimle de bağlı.''dedi.

    Shevchenko, yarın oynanacak maçın da gerilim dolu olacağını belirterek, ''Gerilim dolu maç olacağını söyleyebilirim. Türkiye, Ukrayna maçları, basit tempoda geçmeyen ve her zaman hızlı temposuyla ön plana çıkmıştır'' dedi.

    Yarınki maça galibiyet için çıkacaklarını ifade eden Shevchenko, ''1 puan alırsak buna da hayır demeyiz. Grubumuz zor bir grup. Her rakip, her zaman sahaya galibiyet için çıkacaktır. Alınan puanlar her zaman değerlidir. Biz de yarınki maça galibiyete çıkacağız. 1 galibiyet, 2 beraberlikten çok daha iyidir'' dedi.

    Yevhen Konoplyanka da, maça iyi hazırlandıklarını ve galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi.

    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:06
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