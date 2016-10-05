 Gel derler geliriz! – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Gel derler geliriz!

    Gel derler geliriz!

    Terim’in milli takıma çağırmadığı Arda çarpıcı açıklamalar yaptı. Barçalı yıldız, “Orası milli görev. Gel derler geliriz, git derler gideriz. Ne yapalım” diye konuştu.

    'nın yıldız ismi Arda Turan, A Milli Takımı'na çağrılmaması ile ilgili Radyospor'dan Özgür Sancar'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Arda, "Şahsımın durum dışında herhangi bir değerlendirmesi yok. Amacı hayatı boyunca ülke futboluna hizmet etmiş biri olarak, dua ederek takımımıza destek oluyorum. Bizim herhangi bir söylemde bulunmamız milli takım adına mümkün değil. İddialar ortaya atıldı, kendimizi savunmak için konuştuk. 3 ay boyunca prim mevzusu vardı, çıkıp bir şey söylemedik halkımız bize güveniyor diye. Sonra çıktık, anlattık. Bir iddia varsa maalesef çıkıp konuşmak zorunda kalıyoruz" dedi.

    ALLAH GÖNÜLLERİNE GÖRE VERSİN
    Milli Takım'ın çok kritik maçlar oynayacağını kaydeden Barcelonalı yıldız, "Şu anda bir açıklama yapmayı düşünmüyorum. İşime konsantre olup, en iyisini vermeyi düşünüyorum. Orası milli görev. Gel derler geliriz, git derler gideriz. Ne yapalım. Herkese, hocamıza da başarılar diliyorum. Allah gönüllerine göre versin. İnşallah 2 maçtan da alnımızın akıyla 6 puanla çıkacağız" dedi. Ayrıca bir gün herhangi bir görev ile G.Saray'a dönmek istediğini belirten Arda, "Bizim kalbimizde her zaman G.Saray var. Orası evimiz, yuvamız. Biliyorlar ki, onların bir evladı olarak onları burada temsil ediyorum" diye konuştu.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:26
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