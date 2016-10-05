Caner Erkin’e sürpriz kutlama
A Milli Futbol Takımımız'ın yıldız isimlerinden Caner Erkin'e dün bir sürpriz yapıldı. 28 yaşına giren milli futbolcu için A Milli Takım kampında akşam yemeğinin ardından bir kutlama gerçekleştirildi. Teknik heyet, aday kadrodaki futbolcular ve milli takım çalışanlarının tebriklerini kabul eden Caner, daha sonra kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti. İlk dilimi de Terim'e ikram etti.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Caner Erkin’e sürpriz kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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