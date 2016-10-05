 Caner Erkin’e sürpriz kutlama – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Caner Erkin’e sürpriz kutlama

    Caner Erkin’e sürpriz kutlama
    A Milli Takımımız'ın yıldız isimlerinden Caner Erkin'e dün bir sürpriz yapıldı. 28 yaşına giren milli futbolcu için A Milli Takım kampında akşam yemeğinin ardından bir kutlama gerçekleştirildi. Teknik heyet, aday kadrodaki futbolcular ve milli takım çalışanlarının tebriklerini kabul eden Caner, daha sonra kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti. İlk dilimi de Terim'e ikram etti.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:15
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