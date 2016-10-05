 "Bizi olumsuz etkiliyor" – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    "Bizi olumsuz etkiliyor"

    "Bizi olumsuz etkiliyor"

    , A Milli Takım'ın Ukrayna maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

    A Milli futbolcu , "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da yeni jenerasyon. Seyirci avantajımızı kullanmak istiyoruz. Bu iki maç çok önemli, hedefimiz 6 puan. Hırvatistan gibi zor deplasmandan 1 puan aldık. Hocamızın dediği gibi yenemiyorsak da yenilmeyelim. Hocamız nerede görev verirse orada oynayacağım, fark etmiyor. Takım adına konuşacak olursam, bu bizi olumsuz etkiliyor. Biz konsantrasyonumuzu Dünya Kupası'na gitmeye verdik. Biz tecrübeli olduğumuz için üstesinden geliyoruz ama kadro ile ilgili haberler genç arkadaşlarımızı üzüyor. Kötü oynadığımız zaman, hedeflere ulaşmadığımız zaman istediğiniz her şeyi söyleyin ama böyle iki maç öncesi destek olmalısınız." dedi.

    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:35
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