"Bizi olumsuz etkiliyor"
Mehmet Topal, A Milli Takım'ın Ukrayna maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
A Milli futbolcu Mehmet Topal, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da yeni jenerasyon. Seyirci avantajımızı kullanmak istiyoruz. Bu iki maç çok önemli, hedefimiz 6 puan. Hırvatistan gibi zor deplasmandan 1 puan aldık. Hocamızın dediği gibi yenemiyorsak da yenilmeyelim. Hocamız nerede görev verirse orada oynayacağım, fark etmiyor. Takım adına konuşacak olursam, bu bizi olumsuz etkiliyor. Biz konsantrasyonumuzu Dünya Kupası'na gitmeye verdik. Biz tecrübeli olduğumuz için üstesinden geliyoruz ama kadro ile ilgili haberler genç arkadaşlarımızı üzüyor. Kötü oynadığımız zaman, hedeflere ulaşmadığımız zaman istediğiniz her şeyi söyleyin ama böyle iki maç öncesi destek olmalısınız." dedi.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:35
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 49
Yorum
Yavuz Yüzde yüz Fenerbahçe.Eğer hakemler maçlara etki etmezse.Rakipler hakemlerle maç alırken F.Bahçe bu yıl hakemler tarafından doğrandı
- Sakata gelmeyelim
Toplam 2
Yorum
bjk advers Seni ve takımı asıl sakata getirecek olan Quaresma ve özellikle de Olcay'a olan bağlılığın .
- Eren'in yanına Gomez
Toplam 29
Yorum
BEYAZ gelsin bizden yana bir sorun yok,besiktasin sampiyonlugunu,eren ile beraber kutlarlar:)
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