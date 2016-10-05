 A Milli Takım, Ukrayna maçına hazır – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    A Milli Takım, Ukrayna maçına hazır

    A Milli Takım, Ukrayna maçına hazır

    A Milli Takım 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde yarın Konya'da karşılaşacağı Ukrayna maçı öncesi son antrenmanını yaptı.

    A Milli Takım, yarın Konya'da karşılaşacağı Ukrayna maçı hazırlıklarını tamamladı. Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde Direktörü Fatih Terim yönetiminde 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular dinamik ısınmayı takiben top çalışması yaptı. Antrenmana kadroya sonradan dahil edilen Caner Erkin de katıldı. Milliler daha sonra rejenerasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle antrenmana devam etti.

    A Milli Takım yarın, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 21.45'te Ukrayna ile karşılaşacak.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:57
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