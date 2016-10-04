 Yeni bir sayfa – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Yeni bir sayfa

    Yeni bir sayfa

    Direktörü Fatih Terim’in yeniden kadroya çağırdığı Bayer Leverkusen’in kaptanı Ömer Toprak, “Sanki milli formayı ilk kez giyecek gibi heyecanlıyım” diye konuştu.

    Almanya ekibi Bayer Leverkusen'in kaptanı Ömer Toprak, 758 günlük aradan sonra yeniden milli takıma dönerken duygularını FOTOMAÇ 'a anlattı. Almanya'dan seyahat öncesi Leverkusen'de arkadaşımız Çağlayan Aktürk'e konuşan tecrübeli stoper çok heyecanlı olduğunu belirterek "Sadece çok sevinçliyim. İlk kez davet edilmiş kadar heyecanlıyım. Benim için büyük bir sürpriz oldu" ifadesini kullandı.

    'YAŞANANLAR GEÇMİŞTE KALDI'
    En son 9 Ekim 2014 tarihinde deplasmanda oynanan İzlanda maçında milli formayı terleten Ömer Toprak, elde ettikleri Dortmund maçının ardından milli takıma seçilmesini değerlendirdi. Ömer, "Yaşananlar geçmişte kaldı. Tek düşüncem milli takımda yine arkadaşlarımla bütünleşmek. İki yılı aşkın bir süredir ay-yıldızlı formadan uzak kalmak kolay olmadı. Umarım yaşanan olumsuzlukları unutup yeni bir sayfa açarız" dedi.

    NEDEN KRİZ ÇIKMIŞTI?
    Gökhan Töre'nin bir kız meselesi nedeniyle Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Toprak'ın odasına girip olay çıkarması, Gökhan'ın bir arkadaşının silah çekmesi sonrası kriz yaşanmıştı. O dönem saklanan olay sonrasında Gökhan Töre 1 yıl boyunca kadroya alınmadı. Gökhan'ın tekrar davet alması sonrası Hakan Çalhanoğlu, olayları doğrulamış ancak sorunun çözüldüğünü söylemişti. Ömer Toprak ise "Gökhan Töre olduğu sürece ben milli takıma gelmem" demişti. Terim, kadroya Töre'yi almayıp Ömer Toprak'ı davet etti.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:23
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