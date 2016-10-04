Yeni bir sayfa
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in yeniden kadroya çağırdığı Bayer Leverkusen’in kaptanı Ömer Toprak, “Sanki milli formayı ilk kez giyecek gibi heyecanlıyım” diye konuştu.
'YAŞANANLAR GEÇMİŞTE KALDI'
En son 9 Ekim 2014 tarihinde deplasmanda oynanan İzlanda maçında milli formayı terleten Ömer Toprak, elde ettikleri Dortmund maçının ardından milli takıma seçilmesini değerlendirdi. Ömer, "Yaşananlar geçmişte kaldı. Tek düşüncem milli takımda yine arkadaşlarımla bütünleşmek. İki yılı aşkın bir süredir ay-yıldızlı formadan uzak kalmak kolay olmadı. Umarım yaşanan olumsuzlukları unutup yeni bir sayfa açarız" dedi.
NEDEN KRİZ ÇIKMIŞTI?
Gökhan Töre'nin bir kız meselesi nedeniyle Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Toprak'ın odasına girip olay çıkarması, Gökhan'ın bir arkadaşının silah çekmesi sonrası kriz yaşanmıştı. O dönem saklanan olay sonrasında Gökhan Töre 1 yıl boyunca kadroya alınmadı. Gökhan'ın tekrar davet alması sonrası Hakan Çalhanoğlu, olayları doğrulamış ancak sorunun çözüldüğünü söylemişti. Ömer Toprak ise "Gökhan Töre olduğu sürece ben milli takıma gelmem" demişti. Terim, kadroya Töre'yi almayıp Ömer Toprak'ı davet etti.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:23
- Aatif 3 maç sonra 18’de
Toplam 3
Yorum
Fb'li Bazen hocaları anlamak zor, Volkan Şen'den daha çok asist ve gol yapar bence aatif, son osmanlı maçında volkan şen ne yaptı?
- "En iyiyim ve emekli oldum"
Toplam 1
Yorum
ne ayaksın Fury? sürekli sakatım diye Klitschiko ile yapılacak rövanştan kaçan adam sözde zirvede bırakmak için emekli oldum diyor. Klasik ingiliz şeytanlığı.
- Defansa ayar
Toplam 9
Yorum
Mustafa Mustafa Yumlu ile kontrat imzaladılar, işler berbatlaştı.Mustafa Yumlu ve Zeki bu takımda asla ve asla yer bulmamalı, kadro dışı bırakıldıklarında doğru karar verilmişti, birilerinin ısrarı uğruna afedildiler, şimdi ise saç baş yolduruyorlar.Bir ara Aykut ta vardı.Mustafa Yumlu, Aykut ve Zeki bunlar ne zaman ne yapacağı belli olmuyor, birer saatlı bomba....Bu kafayla acı ama gerçek PTT ligi olacak.
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