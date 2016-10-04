 Onlar korksun – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Onlar korksun

    Onlar korksun

    Ay-yıldızlılar, 2018 Dünya Kupası eleme grubundaki Ukrayna ve İzlanda karşılaşmaları için dün toplandı... Futbolcularımız 2’de 2 yapmayı hedefliyor... Terim de genç savaşçılarına güveniyor.

    Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığımız kötü izleri silmek için 2018 Dünya Kupası elemelerine bambaşka bir motivasyonla başlamıştık. Gruptaki ilk maçımızda dişli Hırvatistan'dan deplasmanda 1 puanı kapınca da umutlarımız artmıştı. Şimdi Ukrayna ve İzlanda karşılaşmaları geldi çattı. Hafta sonu maçlarını tamamlayan Ay-yıldızlılar dün 6 Ekim Perşembe günü Ukrayna'yı ağırlayacağımız Konya'ya ulaştı. Direktörü Fatih Terim ve oyuncuların yüksek motivasyonu dikkat çekti.

    'BU GRUPTAN ÇIKACAĞIZ'
    Milli formaya davet alan futbolcular gurur dolu olduklarını kaydederken hepsinin ağzından dökülen ortak cümle şu oldu: "Evet zorlu bir gruptayız ama iyi başladık. Hırvatistan'dan alınan 1 puan çok değerli. Şimdi hedefimiz önce Konya'da Ukrayna'yı yenmek. Ardından da bu moralle İzlanda'yı deplasmanda mağlup etmek. Biz iyi bir takımız. Kimseden çekinmiyoruz. Tam tersine rakiplerimiz bizden korksun. Bu gruptan çıkarız." TÜRKİYE Futbol Direktörü Fatih Terim, önemli ölçüde yenilediği kadroda genç isimlere çok güveniyor. "İmparator" lakaplı çalıştırıcı, Hırvatistan karşılaşmasında şans tanıyıp memnun kaldığı Emre Mor, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Ahmet Çalık gibi geleceğin yıldız adaylarını Ukrayna ve İzlanda mücadelelerinde de sahaya sürecek.

    TERİM'E BÜYÜK DESTEK
    Türkiye, Ukrayna ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. 10 kadar kadın taraftar "İmparator Fatih Terim" diye uzun süre bağırdı. Terim de el sallayarak selamladı. Milli takım futbolcuları 1.5 saat süren antrenmanda büyük bir hırsla çalıştı.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:31
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