Onlar korksun
Ay-yıldızlılar, 2018 Dünya Kupası eleme grubundaki Ukrayna ve İzlanda karşılaşmaları için dün toplandı... Futbolcularımız 2’de 2 yapmayı hedefliyor... Terim de genç savaşçılarına güveniyor.
'BU GRUPTAN ÇIKACAĞIZ'
Milli formaya davet alan futbolcular gurur dolu olduklarını kaydederken hepsinin ağzından dökülen ortak cümle şu oldu: "Evet zorlu bir gruptayız ama iyi başladık. Hırvatistan'dan alınan 1 puan çok değerli. Şimdi hedefimiz önce Konya'da Ukrayna'yı yenmek. Ardından da bu moralle İzlanda'yı deplasmanda mağlup etmek. Biz iyi bir takımız. Kimseden çekinmiyoruz. Tam tersine rakiplerimiz bizden korksun. Bu gruptan çıkarız." TÜRKİYE Futbol Direktörü Fatih Terim, önemli ölçüde yenilediği kadroda genç isimlere çok güveniyor. "İmparator" lakaplı çalıştırıcı, Hırvatistan karşılaşmasında şans tanıyıp memnun kaldığı Emre Mor, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Ahmet Çalık gibi geleceğin yıldız adaylarını Ukrayna ve İzlanda mücadelelerinde de sahaya sürecek.
TERİM'E BÜYÜK DESTEK
Türkiye, Ukrayna ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. 10 kadar kadın taraftar "İmparator Fatih Terim" diye uzun süre bağırdı. Terim de el sallayarak selamladı. Milli takım futbolcuları 1.5 saat süren antrenmanda büyük bir hırsla çalıştı.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 22:31
- Aatif 3 maç sonra 18’de
Toplam 3
Yorum
Fb'li Bazen hocaları anlamak zor, Volkan Şen'den daha çok asist ve gol yapar bence aatif, son osmanlı maçında volkan şen ne yaptı?
- "En iyiyim ve emekli oldum"
Toplam 1
Yorum
ne ayaksın Fury? sürekli sakatım diye Klitschiko ile yapılacak rövanştan kaçan adam sözde zirvede bırakmak için emekli oldum diyor. Klasik ingiliz şeytanlığı.
- Defansa ayar
Toplam 9
Yorum
Mustafa Mustafa Yumlu ile kontrat imzaladılar, işler berbatlaştı.Mustafa Yumlu ve Zeki bu takımda asla ve asla yer bulmamalı, kadro dışı bırakıldıklarında doğru karar verilmişti, birilerinin ısrarı uğruna afedildiler, şimdi ise saç baş yolduruyorlar.Bir ara Aykut ta vardı.Mustafa Yumlu, Aykut ve Zeki bunlar ne zaman ne yapacağı belli olmuyor, birer saatlı bomba....Bu kafayla acı ama gerçek PTT ligi olacak.
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