Millilerde Ukrayna mesaisi sürdü
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki ikinci maçında 6 Ekim Perşembe günü Ukrayna'yı Konya'da konuk edecek A Milli Takım, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana aşil tendonundaki problemi nedeniyle fizyoterapist eşliğinde tedavisine devam edilen Caner Erkin haricinde aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. Dinamik ısınma ile başlayan antrenmanda koordinasyon, sürat ve pas çalışmaları yapıldı. Sınırlı alanda taktik oyunu takiben rejenerasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle antrenman sona erdi.
A Milli Takım, yarın saat 18.30'da Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde Ukrayna maçı öncesindeki son antrenmanını yapacak.
CANER ERKİN'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü Ukrayna ile oynanacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Konya kampında milli futbolcu Caner Erkin'in 28. yaş günü kutlandı.
A Milli Takım'ın kampında akşam yemeğinin ardından, bugün 28 yaşına giren milli futbolcu Caner Erkin için kutlama yapıldı. Teknik heyet, aday kadrodaki takım arkadaşları ve milli takım çalışanlarının tebriklerini kabul eden Caner, daha sonra kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti.
A Milli Takım, yarın saat 18.30'da Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde Ukrayna maçı öncesindeki son antrenmanını yapacak.
CANER ERKİN'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü Ukrayna ile oynanacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Konya kampında milli futbolcu Caner Erkin'in 28. yaş günü kutlandı.
A Milli Takım'ın kampında akşam yemeğinin ardından, bugün 28 yaşına giren milli futbolcu Caner Erkin için kutlama yapıldı. Teknik heyet, aday kadrodaki takım arkadaşları ve milli takım çalışanlarının tebriklerini kabul eden Caner, daha sonra kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 23:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
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