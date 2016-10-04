Kaan Kanak dünya evine girdi
Eskişehirspor'un sol beki Kaan Kanak, Ekin Çaylı ile dünya evine girdi.
Eskişehirspor'a 2014-2015 transfer döneminde imza atan Kaan Kanak, mutluluğa da ilk imzasını attı. Anakara'da düzenlenen düğün ile Ekin Çaylı ile dünya evine giren Eskişehirsporlu oyuncuyu birçok ünlü isim de yalnız bırakmadı. Düğüne nikah şahitleri olarak Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, Eskişehirspor eski teknik direktörleri Ertuğrul Sağlam ve Samet Aybaba da katıldı.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 22:19
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