İkisini de yener 6 puanı alırız
“Ukrayna ve İzlanda maçları, Hırvatistan karşılaşması gibi olmayacak. Kazanma parolasıyla sahaya çıkacağız. Dikine oynayacağız ve hedefimiz tabii ki galibiyet”
MEHMET TOPAL'A TEŞEKKÜR
Öncelikle tren organizasyonunu gerçekleştirdiği için kaptanları Mehmet Topal'a teşekkür eden Fenerbahçe'nin millileri, "İstanbul'a dönüp, tekrar Konya'ya uçmak yerine yaklaşık 2 saatlik keyifli bir yolculukla Konya'ya geldik. Zaman kazandık ve yorulmadık" dediler. Ukrayna ve İzlanda maçını da değerlendiren 5 yıldız, "İki maçta 6 puan" sözü verdi.
4 PUAN DA AVANTAJ GETİRİR
İki maçın çok önemli olduğunu dile getiren F.Bahçeli oyuncular, "Rakiplerimiz ciddi. Ancak bu maçlar kesinlikle Hırvatistan karşılaşması gibi olmayacak. Daha dikine oynayacağız ve mutlak kazanma parolasıyla sahada olacağız. İkisini de yenip, 6 puanı alırız. Önceliğimiz kesinlikle bu. Ancak 4 puan da bize büyük avantaj getirir" diye konuştu.
ÖZEL HABER / OĞUZ YÖRÜK
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:15
- Aatif 3 maç sonra 18’de
Toplam 3
Yorum
Fb'li Bazen hocaları anlamak zor, Volkan Şen'den daha çok asist ve gol yapar bence aatif, son osmanlı maçında volkan şen ne yaptı?
- "En iyiyim ve emekli oldum"
Toplam 1
Yorum
ne ayaksın Fury? sürekli sakatım diye Klitschiko ile yapılacak rövanştan kaçan adam sözde zirvede bırakmak için emekli oldum diyor. Klasik ingiliz şeytanlığı.
- Defansa ayar
Toplam 9
Yorum
Mustafa Mustafa Yumlu ile kontrat imzaladılar, işler berbatlaştı.Mustafa Yumlu ve Zeki bu takımda asla ve asla yer bulmamalı, kadro dışı bırakıldıklarında doğru karar verilmişti, birilerinin ısrarı uğruna afedildiler, şimdi ise saç baş yolduruyorlar.Bir ara Aykut ta vardı.Mustafa Yumlu, Aykut ve Zeki bunlar ne zaman ne yapacağı belli olmuyor, birer saatlı bomba....Bu kafayla acı ama gerçek PTT ligi olacak.
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