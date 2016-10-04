 İkisini de yener 6 puanı alırız – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    İkisini de yener 6 puanı alırız

    İkisini de yener 6 puanı alırız

    “Ukrayna ve İzlanda maçları, Hırvatistan karşılaşması gibi olmayacak. Kazanma parolasıyla sahaya çıkacağız. Dikine oynayacağız ve hedefimiz tabii ki galibiyet”

    A Milli Takım'ın Ukrayna ve İzlanda ile oynayacağı kritik maçların aday kadrosuna davet edilen Fenerbahçeli oyuncular, Ankara'dan Konya'ya yüksek hızlı trenle gitti. Kaptan Mehmet Topal'ın teklifiyle Osmanlıspor maçının ardından başkentten Konya'ya yüksek hızlı trenle giden Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Volkan Şen ve Şener Özbayraklı tren yolculuğu sırasında Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundular.

    MEHMET TOPAL'A TEŞEKKÜR
    Öncelikle tren organizasyonunu gerçekleştirdiği için kaptanları Mehmet Topal'a teşekkür eden 'nin millileri, "İstanbul'a dönüp, tekrar Konya'ya uçmak yerine yaklaşık 2 saatlik keyifli bir yolculukla Konya'ya geldik. Zaman kazandık ve yorulmadık" dediler. Ukrayna ve İzlanda maçını da değerlendiren 5 yıldız, "İki maçta 6 puan" sözü verdi.

    4 PUAN DA AVANTAJ GETİRİR
    İki maçın çok önemli olduğunu dile getiren F.Bahçeli oyuncular, "Rakiplerimiz ciddi. Ancak bu maçlar kesinlikle Hırvatistan karşılaşması gibi olmayacak. Daha dikine oynayacağız ve mutlak kazanma parolasıyla sahada olacağız. İkisini de yenip, 6 puanı alırız. Önceliğimiz kesinlikle bu. Ancak 4 puan da bize büyük avantaj getirir" diye konuştu.


    ÖZEL HABER / OĞUZ YÖRÜK
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:15
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