''Gel derler geliriz, git derler gideriz''

Arda Turan, Radyospor'un canlı yayınında Özgür Sancar'a milli takım kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile EURO 2016'dan bu yana sorun yaşayan ve Dünya Kupası Grup Elemeleri'ndeki Hırvatistan maçından sonra Ukrayna-İzlanda maçlarının da kadrosuna alınmayan Arda, canlı yayında konuştu.

AMACIMIZ TÜRK FUTBOLUNA HİZMET

"Amacım her zaman Türk futboluna hizmet etmeyi amaç edinmiş biri olarak, her zaman bu görev uğrunda herşeyi yapacağıma söz veriyorum. Herhangi bir söylemde bulunmam söz konusu bile olamaz. Biz de mecbur kalarak bunları söyledik, takdir edersin ki bir prim mevzusu vardı halkımız bize güvenir diyorduk, gerekli açıklamayı yapmamız gerekti. Şuanda bir açıklama yapmayı düşünmüyorum, şahsım için İspanya çok iyi gidiyor. Konsantrasyonum tamamen İspanya'ya ve Barcelona'nın başarısına odaklanmış durumda.''



İÇERİDEKİ ARKADAŞLARI SONUNA KADAR DESTEKLEYECEĞİZ

''Ülkemiz adına çok önemli bir maç, 48 saatten az bir süre kaldı. İçeride olan arkadaşları destekleyeceğiz, hem bizler hem de vatandaşlarımız dualarımızla milli takımı sonuna kadar destekleyelim.''



UKRAYNA MAÇI ÇOK ÖNEMLİ

''Ben her zaman konularla alakalı hayırlısı diyorum, ülkemiz adına en iyisini yapmak için hazır olduğumuzu belirttik. Ukrayna maçı da çok önemli, Dünya Kupası Elemeleri de daha hassas dengelere bağlı inşallah kazanıp 6 puan yaparız.



BARCELONA'LI OYUNCULARLA MİLLİ TAKIM HAKKINDA KONUŞMADIK

''Barcelona'lı oyuncularla milli takım hakkında hiç konuşmadık, Almanya sonra Celta Vigo deplasmanı emin ol Özgür Abi hiç milli takımı bile konuşamadık! Burada Ter Stegen çok yetenekli, kazanırken de hep beraber kazandık. Kaybederken de hep beraber kaybediyoruz. Takımın bir parçası olarak Ter Stegen'in başımın üstünde yeri var. Hatalar futbolda var, Ter Stegen de hata yapabilir hiç önemli değil! Kendimi de bu formaya ait hissediyorum, bazen 1 dk hizmet etmekse ederiz, kulübe de edeceksek onu da yaparız. İlk 11 çıktığımızda da sonuna kadar mücadele ederiz. Hocam da bana her zaman memnuniyetini dile getirdi. Katalunya'yı çok seviyorum ayrıca Katalunca öğrenmek için de çalışıyorum.''



ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANACAK GÜÇTEYİZ, İNANIYORUM

''Celta maçı için üzüldük, liderliği almak istiyorduk. Bir 10-15 dakikalık bölümde ne olduysa oldu. Ligi, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak güçteyiz buna inanıyorum. İnşallah ona ulaşmayı başarabiliriz. Çok huzurlu bir hayatım var, 5-10 dakika da olsa mesafe antrenmanlara arabamla gidiyorum. Başta Pique olmak üzere tüm arkadaşlarım çok yardımcı oldu.''



MESSİ VE SUAREZ'İ İSTANBUL'A GETİRMEK İSTİYORUM AMA...

''Çok gelmek istiyoruz da, spor basını magazini bizi rahat ettirmeyebilir o yüzden sıkıntılı biraz ama ikna edersek Messi'yi, Suarez'i de İstanbul'a getirmeyi istiyorum.''



GALATASARAY'A MUTLAKA HİZMET EDECEĞİM!

''Bizim biliyosun kalbimizin derininde Galatasaray var. Orası bizim evimiz, yuvamız. Biliyorum ki Galatasaray taraftarı beni destekliyor, bende onların bu desteğini yakından hissediyorum. İleride teknik direktör olur, sportif direktör olur mutlaka hizmet edeceğiz''