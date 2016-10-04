 Emre Mor’un takımı galip – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Emre Mor’un takımı galip

    Emre Mor’un takımı galip
    Ukrayna hazırlıklarına başlayan A Milli Takım'da, izin alan Caner Erkin, Hakan Çalhanoğlu ve Yunus Mallı dün akşamki idmana çıkmadı. İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Hakan Balta, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin ve Enes Ünal ise yenileme çalışması sonrası otelde istirahate çekildi. İdman yeşil ve kırmızı takımların çift kale maçıyla tamamlandı. Emre Mor'un takımı (kırmızı) 10-8 kazandı.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:22
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