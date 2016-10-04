 ‘Arda ve Terim çözer’ – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    ‘Arda ve Terim çözer’

    ‘Arda ve Terim çözer’
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, Direktörü Fatih Terim ile Arda Turan arasında yaşanan problem hakkında görüşlerini bildirdi. Türkoğlu "Biri kardeşim, biri büyüğüm ama milli formanın önüne kimse geçemez. Şahıslar milli takımın önüne geçemez. İnanıyorum ki bu problem kısa süre içinde çözülecek. Bu sebeple bekleyip, görelim diyorum" diye konuştu.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:13
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