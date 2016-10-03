 Milliler Konya'da kampa girdi – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Milliler Konya'da kampa girdi

    Milliler Konya'da kampa girdi

    2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde 6 Ekim'de Ukrayna ile Konya'da oynayacağı karşılaşma için bugün kamp giren A Milli Takım, ilk çalışmasını Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde yaptı.

    Direktörü Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Caner Erkin, Hakan Çalhanoğlu ve Yunus Mallı katılmadı. Dün akşam kulüp takımlarıyla müsabakaya çıkan futbolcular rejenerasyon çalışması ile idmanı noktalarken, aday kadrodaki diğer oyuncular dinamik ısınmayı takiben top kapma çalışması yapıp, daha sonra sınırlı alanda minyatür kaleli ve çift kaleli oyun oynadı. Rejenerasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle antrenman sona erdi.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:22
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