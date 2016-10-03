Milliler Konya'da kampa girdi
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 6 Ekim'de Ukrayna ile Konya'da oynayacağı karşılaşma için bugün kamp giren A Milli Takım, ilk çalışmasını Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde yaptı.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Caner Erkin, Hakan Çalhanoğlu ve Yunus Mallı katılmadı. Dün akşam kulüp takımlarıyla müsabakaya çıkan futbolcular rejenerasyon çalışması ile idmanı noktalarken, aday kadrodaki diğer oyuncular dinamik ısınmayı takiben top kapma çalışması yapıp, daha sonra sınırlı alanda minyatür kaleli ve çift kaleli oyun oynadı. Rejenerasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle antrenman sona erdi.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’
Toplam 24
Yorum
Atillas-BJK Yanılıyorsunuz zamanla iyi oyuncu olduğunu görürsünüz
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 3
Yorum
gs dünyanun parası alıyorlar halla para derdine düşüyorlar ya lan babam 1.800alıyo ayklık mis gibi geciniyoz yıllık 2.80eura alıyonlar, tlde degil bu euro, neyine yetmiyo be kardeşim neyine bu kadarda açgözlü olmayın be
- Caner’e af çıktı!
Toplam 5
Yorum
Türkiye Senin yaşadığın ülkede bu işler dediğin gibi idare ediliyor olabilir. Burası Türkiye evlat.
Milliler Konya'da kampa girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.