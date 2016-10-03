 Milli Takım, Konya'da toplandı – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Milli Takım, Konya'da toplandı

    Milli Takım, Konya'da toplandı

    A Milli Takımı aday kadrosunda yer alan futbolcular, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü Ukrayna ile oynanacak maç için Konya'da bir araya geldi.

    Ay-yıldızlı futbolcular, tarifeli uçaklarla geldikleri Konya'da, Ramada Plaza Otel'de toplandı. A Milli Takım, Ukrayna maçının hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla başlayacak.

    Hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdürecek milli takımda Direktörü Fatih Terim, 5 Ekim Çarşamba günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

    A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve İzlanda maçları için açıklanan aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

    Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Harun Tekin (), Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Mehmet Topal, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Çağlar Söyüncü (), Hakan Kadir Balta, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin (Galatasaray), Ömer Toprak, Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen), Emre Mor (Borussia Dortmund), Caner Erkin, Olcay Şahan, Cenk Tosun (Beşiktaş), Mevlüt Erdinç (Metz), Yunus Mallı ( 05), Enes Ünal (Twente).

    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:05
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