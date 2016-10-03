Milli Takım, Konya'da toplandı
A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan futbolcular, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü Ukrayna ile oynanacak maç için Konya'da bir araya geldi.
Hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdürecek milli takımda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 5 Ekim Çarşamba günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve İzlanda maçları için açıklanan aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Harun Tekin (Bursaspor), Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Mehmet Topal, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Hakan Kadir Balta, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin (Galatasaray), Ömer Toprak, Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen), Emre Mor (Borussia Dortmund), Caner Erkin, Olcay Şahan, Cenk Tosun (Beşiktaş), Mevlüt Erdinç (Metz), Yunus Mallı (Mainz 05), Enes Ünal (Twente).
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:05
- "Hakeme penaltıyı yedirdi"
Toplam 17
Yorum
Tacettin Taktak Hadi hadi uzatmayın; pozisyon kabak gibi penaltı. Oraya gelen adam öyle çıkıllmaz; gerçekten düşe de bilir, kendini yere de atabailir.
- "Hakeme penaltıyı yedirdi"
Toplam 17
Yorum
Dortmund'lu Net penaltı :)
- Akçay’dan 5. darbe
Toplam 2
Yorum
yorumsuz milli talimin başinda görmek isteriz yakişirda
Milli Takım, Konya'da toplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.