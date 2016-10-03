 Caner’e af çıktı! – Fotomaç – 03 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Caner’e af çıktı!

    Caner’e af çıktı!

    A Milli Takım’ın kadrosunda değişiklik yapıldı. Teknik direktör Fatih Terim, ağrıları artan Hasan Ali Kaldırım’ın yerine Caner Erkin’i kampa çağırdı.

    Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve İzlanda ile kritik maçlara çıkacak olan A Milli Takım'ın cuma günü açıklanan kadrosu gündeme bomba gibi düşmüştü. Hırvatistan ile oynanan elemelerin ilk maçında olduğu gibi Arda Turan ile birlikte Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Caner Erkin aday kadroya çağrılmamıştı. Konya'da bugün toplanacak olan ay-yıldızlı ekipte dün flaş bir değişiklik yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun () resmi sitesinden yapılan açıklamada Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Caner Erkin'in kadroya dahil edildiği belirtildi.

    FLAŞ DEĞİŞİKLİK
    F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'nde Feyenoord ile oynadığı karşılaşmanın son bölümlerinde çıkan Hasan Ali'nin sakatlığının nüksettiği ve ağrılarının arttığı öğrenildi. Bu futbolcuyu aday kadrodan çıkaran ay-yıldızlalırın teknik direktörü Fatih Terim, açıklanan ilk listede yer vermediği Caner'i kampa çağırdı. Caner Erkin, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 6 resmi karşılaşmada 540 dakika sahada kalırken, bir asist yaptı.

    MİLLİLER BUGÜN KONYA'DA TOPLANIYOR
    Ukrayna ile 6 Ekim'de Konya'da karşılaşacak olan A Milli Takımımız, bugün toplanıyor. Konya Ramada Otel'de bir araya gelecek olan ay-yıldızlılar, ilk idmanını 18.30'da Kayacık Tesisleri'nde yapacak. Milliler yarın da basına kapalı çalışacak.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Caner’e af çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.