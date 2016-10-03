Caner’e af çıktı!
A Milli Takım’ın kadrosunda değişiklik yapıldı. Teknik direktör Fatih Terim, ağrıları artan Hasan Ali Kaldırım’ın yerine Caner Erkin’i kampa çağırdı.
Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve İzlanda ile kritik maçlara çıkacak olan A Milli Takım'ın cuma günü açıklanan kadrosu gündeme bomba gibi düşmüştü. Hırvatistan ile oynanan elemelerin ilk maçında olduğu gibi Arda Turan ile birlikte Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Caner Erkin aday kadroya çağrılmamıştı. Konya'da bugün toplanacak olan ay-yıldızlı ekipte dün flaş bir değişiklik yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden yapılan açıklamada Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Caner Erkin'in kadroya dahil edildiği belirtildi.
FLAŞ DEĞİŞİKLİK
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'nde Feyenoord ile oynadığı karşılaşmanın son bölümlerinde çıkan Hasan Ali'nin sakatlığının nüksettiği ve ağrılarının arttığı öğrenildi. Bu futbolcuyu aday kadrodan çıkaran ay-yıldızlalırın teknik direktörü Fatih Terim, açıklanan ilk listede yer vermediği Caner'i kampa çağırdı. Caner Erkin, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 6 resmi karşılaşmada 540 dakika sahada kalırken, bir asist yaptı.
MİLLİLER BUGÜN KONYA'DA TOPLANIYOR
Ukrayna ile 6 Ekim'de Konya'da karşılaşacak olan A Milli Takımımız, bugün toplanıyor. Konya Ramada Otel'de bir araya gelecek olan ay-yıldızlılar, ilk idmanını 18.30'da Kayacık Tesisleri'nde yapacak. Milliler yarın da basına kapalı çalışacak.
FLAŞ DEĞİŞİKLİK
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'nde Feyenoord ile oynadığı karşılaşmanın son bölümlerinde çıkan Hasan Ali'nin sakatlığının nüksettiği ve ağrılarının arttığı öğrenildi. Bu futbolcuyu aday kadrodan çıkaran ay-yıldızlalırın teknik direktörü Fatih Terim, açıklanan ilk listede yer vermediği Caner'i kampa çağırdı. Caner Erkin, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 6 resmi karşılaşmada 540 dakika sahada kalırken, bir asist yaptı.
MİLLİLER BUGÜN KONYA'DA TOPLANIYOR
Ukrayna ile 6 Ekim'de Konya'da karşılaşacak olan A Milli Takımımız, bugün toplanıyor. Konya Ramada Otel'de bir araya gelecek olan ay-yıldızlılar, ilk idmanını 18.30'da Kayacık Tesisleri'nde yapacak. Milliler yarın da basına kapalı çalışacak.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
Caner’e af çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.