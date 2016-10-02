 TFF onaylı karar – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    onaylı karar

    TFF onaylı karar

    Fatih Terim’in kadroya çağırmadığı Arda Turan ve diğer oyuncular için 38 sayfalık bir rapor hazırlayıp ’ye gönderdiği öğrenildi. Federasyon da tecrübeli hocanın kararını onayladı.

    A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in, önceki gün açıkladığı aday kadro gündemin ilk sırasına oturdu. Terim, Ukrayna ve İzlanda ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçlarının kadrosuna Arda Turan, Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve Caner Erkin gibi isimleri yine almadı. İki gündür en çok tartışılan konuyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın; Arda Turan ile birlikte diğer oyuncuları kadroya almama nedenini eylül ayında Federasyonu () Başkanı 'e sunduğu raporda açıkladığı öğrenildi.

    ARDA TURAN İÇİN 18 SAYFA
    Her ayın 15'inde düzenli olarak TFF'ye faaliyet raporu veren Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim'in eylül ayı için hazırladığı 158 sayfalık raporun 38'ini bu oyunculara ayırdığı ifade edildi. Raporda Burak'a 6, Selçuk'a 8, Arda'ya 18, diğer futbolculara da 6 sayfa yer verildiği kaydedildi. Raporda görsel de kullanan Fatih Terim'in, EURO 2016'da Hırvatistan maçı sonrası Arda Turan'ın takım fotoğrafına girmediği anları TFF'ye sunduğu belirtildi. Raporun TFF'nin icra kurulu toplantısında gündeme geldikten sonra yönetimce onaylandığı ileri sürüldü.



    A Milli Takım teknik heyeti ve futbolcular, EURO 2016'da Hırvatistan yenilgisi sonrası eleştirilere idmandaki fotoğrafla yanıt vermek istemişti. Tüm oyuncular fotoğraf çekimi sırasında bir arada bulunurken, Arda Turan'ın karede yer almak istemeyişi işte böyle görüntülenmişti. Terim de bu fotoğrafı, TFF'ye sunduğu raporda kullandı.

    İSPANYA DA ONLARI KONUŞUYOR
    Barcelona'da harikalar yaratan Arda'nın Milli Takım'a davet edilmemesi İspanya basının da gündemine girdi. Marca Gazetesi, Fatih Terim ile Arda arasında anlaşmazlığın devam ettiğini yazarken, El Mundo Deportivo, "Fatih Terim, Arda'yı hesaba katmamaya devam ediyor. Terim oldukça Arda'nın milli formayı giymesi zor gözüküyor" ifadelerini kullandı.

    YAŞANANLAR MERTÇE ANLATILMALI
    Süper Lig'de uzun yıllar teknik direktörlük yapan Giray Bulak, A Milli Takım'da yaşananlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu: "Konuşulmayan bir durum var ortada. Bilinmeyen denklem insanlara çözdürülmeye çalışılıyor. Bence Arda çıkıp açık yüreklilikle olanları anlattı. Bu işin mertçe anlatılması lazım. Anlatılmazsa gizli şeyler var demektir."
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:00
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