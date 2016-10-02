TFF onaylı karar
Fatih Terim’in kadroya çağırmadığı Arda Turan ve diğer oyuncular için 38 sayfalık bir rapor hazırlayıp TFF’ye gönderdiği öğrenildi. Federasyon da tecrübeli hocanın kararını onayladı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in, önceki gün açıkladığı aday kadro gündemin ilk sırasına oturdu. Terim, Ukrayna ve İzlanda ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçlarının kadrosuna Arda Turan, Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve Caner Erkin gibi isimleri yine almadı. İki gündür en çok tartışılan konuyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın; Arda Turan ile birlikte diğer oyuncuları kadroya almama nedenini eylül ayında Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'e sunduğu raporda açıkladığı öğrenildi.
ARDA TURAN İÇİN 18 SAYFA
Her ayın 15'inde düzenli olarak TFF'ye faaliyet raporu veren Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim'in eylül ayı için hazırladığı 158 sayfalık raporun 38'ini bu oyunculara ayırdığı ifade edildi. Raporda Burak'a 6, Selçuk'a 8, Arda'ya 18, diğer futbolculara da 6 sayfa yer verildiği kaydedildi. Raporda görsel de kullanan Fatih Terim'in, EURO 2016'da Hırvatistan maçı sonrası Arda Turan'ın takım fotoğrafına girmediği anları TFF'ye sunduğu belirtildi. Raporun TFF'nin icra kurulu toplantısında gündeme geldikten sonra yönetimce onaylandığı ileri sürüldü.
A Milli Takım teknik heyeti ve futbolcular, EURO 2016'da Hırvatistan yenilgisi sonrası eleştirilere idmandaki fotoğrafla yanıt vermek istemişti. Tüm oyuncular fotoğraf çekimi sırasında bir arada bulunurken, Arda Turan'ın karede yer almak istemeyişi işte böyle görüntülenmişti. Terim de bu fotoğrafı, TFF'ye sunduğu raporda kullandı.
İSPANYA DA ONLARI KONUŞUYOR
Barcelona'da harikalar yaratan Arda'nın Milli Takım'a davet edilmemesi İspanya basının da gündemine girdi. Marca Gazetesi, Fatih Terim ile Arda arasında anlaşmazlığın devam ettiğini yazarken, El Mundo Deportivo, "Fatih Terim, Arda'yı hesaba katmamaya devam ediyor. Terim oldukça Arda'nın milli formayı giymesi zor gözüküyor" ifadelerini kullandı.
YAŞANANLAR MERTÇE ANLATILMALI
Süper Lig'de uzun yıllar teknik direktörlük yapan Giray Bulak, A Milli Takım'da yaşananlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu: "Konuşulmayan bir durum var ortada. Bilinmeyen denklem insanlara çözdürülmeye çalışılıyor. Bence Arda çıkıp açık yüreklilikle olanları anlattı. Bu işin mertçe anlatılması lazım. Anlatılmazsa gizli şeyler var demektir."
ARDA TURAN İÇİN 18 SAYFA
Her ayın 15'inde düzenli olarak TFF'ye faaliyet raporu veren Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim'in eylül ayı için hazırladığı 158 sayfalık raporun 38'ini bu oyunculara ayırdığı ifade edildi. Raporda Burak'a 6, Selçuk'a 8, Arda'ya 18, diğer futbolculara da 6 sayfa yer verildiği kaydedildi. Raporda görsel de kullanan Fatih Terim'in, EURO 2016'da Hırvatistan maçı sonrası Arda Turan'ın takım fotoğrafına girmediği anları TFF'ye sunduğu belirtildi. Raporun TFF'nin icra kurulu toplantısında gündeme geldikten sonra yönetimce onaylandığı ileri sürüldü.
A Milli Takım teknik heyeti ve futbolcular, EURO 2016'da Hırvatistan yenilgisi sonrası eleştirilere idmandaki fotoğrafla yanıt vermek istemişti. Tüm oyuncular fotoğraf çekimi sırasında bir arada bulunurken, Arda Turan'ın karede yer almak istemeyişi işte böyle görüntülenmişti. Terim de bu fotoğrafı, TFF'ye sunduğu raporda kullandı.
İSPANYA DA ONLARI KONUŞUYOR
Barcelona'da harikalar yaratan Arda'nın Milli Takım'a davet edilmemesi İspanya basının da gündemine girdi. Marca Gazetesi, Fatih Terim ile Arda arasında anlaşmazlığın devam ettiğini yazarken, El Mundo Deportivo, "Fatih Terim, Arda'yı hesaba katmamaya devam ediyor. Terim oldukça Arda'nın milli formayı giymesi zor gözüküyor" ifadelerini kullandı.
YAŞANANLAR MERTÇE ANLATILMALI
Süper Lig'de uzun yıllar teknik direktörlük yapan Giray Bulak, A Milli Takım'da yaşananlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu: "Konuşulmayan bir durum var ortada. Bilinmeyen denklem insanlara çözdürülmeye çalışılıyor. Bence Arda çıkıp açık yüreklilikle olanları anlattı. Bu işin mertçe anlatılması lazım. Anlatılmazsa gizli şeyler var demektir."
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
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