Milli Takım yarın buluşuyor
Ay-Yıldızlı ekibimiz, Ukrayna ile 6 Ekim'de oynanacak Dünya Kupası Eleme maçı için yarın Konya'da toplanacak. A Milli Takım oyuncuları, saat 13.00'te Ramada Otel'de bir araya gelecek. Milliler, 18.30'da Kayacık Tesisleri'nde ilk idmanını yapacak.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
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