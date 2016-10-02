Milli Takım yarın buluşuyor

Ay-Yıldızlı ekibimiz, Ukrayna ile 6 Ekim'de oynanacak Dünya Kupası Eleme maçı için yarın Konya'da toplanacak. A Milli Takım oyuncuları, saat 13.00'te Ramada Otel'de bir araya gelecek. Milliler, 18.30'da Kayacık Tesisleri'nde ilk idmanını yapacak.



