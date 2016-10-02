 Milli Takım yarın buluşuyor – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Milli Takım yarın buluşuyor

    Milli Takım yarın buluşuyor
    Ay-Yıldızlı ekibimiz, Ukrayna ile 6 Ekim'de oynanacak Dünya Kupası Eleme maçı için yarın Konya'da toplanacak. A Milli Takım oyuncuları, saat 13.00'te Ramada Otel'de bir araya gelecek. Milliler, 18.30'da Kayacık Tesisleri'nde ilk idmanını yapacak.

    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:16
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