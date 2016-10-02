''Mesele prim değildi''
Galatasaray’ın eski futbolcusu Burak Yılmaz, A Milli Takım tartışmaları ile ilgili, “Asla para kavgasından değildi. Ben prim almadım evet ama bir kere bile lafını etmedim. Arda’da da etmemiştir. Bunu zamanı gelince en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Yeri ve zamanı değil. Çok önemli maçlarımız var” dedi.
"ASLA PARA KAVGASI DEĞİLDİ"
Milli Takım tartışmaları hakkında da konuşan Burak Yılmaz, "Ben öncelikle buraya takımı desteklemek için geldim. Sadece arkadaşlarım için buradayım. Bizim yerimize orada olan arkadaşlarımız var. Bunu şu an konuşmak doğru değil. Arkadaşlarımızı kötü duruma düşürmek yakışmaz. Arda zaten gerekli şeyleri söyledi. Ama şu an iki önemli maçımız var. Şu an konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu demek değildir ki konuşmayacağım. Yeri ve zamanı gelince konuşacağım. Olup olmamak önemli değil, önemli olan desteklemektir. A Milli Takım'a başarılar diliyorum. Asla para kavgasından değildi. Ben prim almadım evet ama bir kere bile lafını etmedim. Arda'da da etmemiştir. Bunu zamanı gelince en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Yeri ve zamanı değil. Çok önemli maçlarımız var. Milli Takım şeref, namustur. Para konuşulmamıştır. Kelimesi konuşulmamıştır. Ben almadım, konuşmadım. Arda da benimle alakalı şeyler savunmamıştır. Yeri gelince konuşacağım. Ben her zaman hazırım A Milli Takım için" açıklamasında bulundu.
"EREN'İ ALLAH NAZARLARDAN SAKLASIN"
Galatasaray'ın golcü oyuncusu Eren Derdiyok hakkında da konuşan Yılmaz, "Maşallah diyorum. Eren'le stilimiz çok farklı. Allah nazardan saklasın. Sadece gol atmak değil, bugün iyi bir mücadele verdi. Hep beraber destek olalım. Herkes sarıldı boynuma, beni çok özlemişler ben de onları özledim. Çok güzel şeyler bunlar" diye konuştu.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:26
- Cim Bom'un 100'ü güldü
Toplam 11
Yorum
... sen hangi takimin taraftarisin? koray sezon hazirliklarinda büyük sakatlik yasadi ve en az 6 ay oynayamicak demislerdi. serdar azizde geride kalan milli arada cok erken saha sürüldügü icin yine sakatlandi. gercek bir taraftar olsan haberleri daha takip eder ve böyle bir galibiyetten sonra elestiri yerine biraz sevgi gösterirsin
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
Murat Bu demek oluyor ki Fatih Terim'in Caner'le ilgili bi sıkıntısı yok... Bu demek oluyor ki, bu kadar formda bile olsa sırf Beşiktaş forması giyiyor diye Caner Erkin gibi bir oyuncu Milli Takıma çağrılmıyormuş...
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
berke fatih hoca yapiyosa vardır bi bildiği kimse tepki göstermemeli bence
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