Kadroya dahil edildi!
A Milli Takım'da Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın yerine kadroya Beşiktaş'tan Caner Erkin dahil edildi.
A Milli Futbol Takımı'mızın 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Ukrayna ve İzlanda'yla oynanacak maçlar için açıklanan aday kadroda sürpriz bir değişiklik yaşandı.
30 Eylül'de açıklanan aday kadroda yer alan milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, nükseden sakatlığı sonucu artan ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Kaldırım'ın yerine Beşiktaş'tan Caner Erkin aday kadroya dahil edildi.
Böylece, EURO 2016'da görevalan Caner Erkin, kadroya dahil edilmediği Ukrayna ve Hırvatistan maçlarının ardından milli takıma tekrar çağrılmış oldu.
A Milli Takım, 3 Ekim Pazartesi günü Konya'da toplanacak. Türkiye ilk maçını 6 Ekimde Konya'da Ukrayna ile ikinci maçını 9 Ekimde deplasmanda İzlanda ile oynayacak.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:40
- İspanya yolcusu
Toplam 9
Yorum
Ahmet KATİPOĞLU Semihi satmak .. Kulübün altına bomba koymakla eşdeğer...
- Trabzonspor'da kabus sürüyor
Toplam 1
Yorum
eroğlu Hucum bölgesinde yardımlaşma yok. Herkes kendine oynuyor. Defans evlere şenlik. Orta saha yok. Ya arkadaş bilmiyorsanız oturup bir Basket maçı seyredin. Orada adam adama savunma diye birşey vardır. Tabii görüp anlayabilecek aklınız varsa. Top rakipdeyken herkes en yakınına pres yapacak. Topun o futbılcuda olması gerekmiyor. Topu kapıncada boş alana kaçacaksınız. Bu kadar basit.
- Kasımpaşa siftah yaptı
Toplam 1
Yorum
yorum farki her hakemhatası yapan takımı satsaydı futbol diye bişey kalmazdı.çok yanlış yaptılar. osmanlı-başakşehir-konyayla birlikte ligdeolmalıydılar
Kadroya dahil edildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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