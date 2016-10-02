A Milli Futbol Takımı'mızın 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Ukrayna ve İzlanda'yla oynanacak maçlar için açıklanan aday kadroda sürpriz bir değişiklik yaşandı.



30 Eylül'de açıklanan aday kadroda yer alan milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, nükseden sakatlığı sonucu artan ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Kaldırım'ın yerine Beşiktaş'tan Caner Erkin aday kadroya dahil edildi.



Böylece, EURO 2016'da görevalan Caner Erkin, kadroya dahil edilmediği Ukrayna ve Hırvatistan maçlarının ardından milli takıma tekrar çağrılmış oldu.



A Milli Takım, 3 Ekim Pazartesi günü Konya'da toplanacak. Türkiye ilk maçını 6 Ekimde Konya'da Ukrayna ile ikinci maçını 9 Ekimde deplasmanda İzlanda ile oynayacak.