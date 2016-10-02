Grafe’nin ilk resmi sınavı!
Ukrayna ile oynanacak kritik maçı yönetecek Manuel Grafe, daha önce iki hazırlık karşılaşmasında düdük çaldı. Alman hakem, Milli Takım'ın 2008'de Avusturya'yı 4-2 yendiği maç ile 2009'da da Fransa'ya 1-0 mağlup olduğu maçlarını yönetti.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Grafe’nin ilk resmi sınavı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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