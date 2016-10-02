 Grafe’nin ilk resmi sınavı! – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Grafe’nin ilk resmi sınavı!

    Grafe’nin ilk resmi sınavı!
    Ukrayna ile oynanacak kritik maçı yönetecek Manuel Grafe, daha önce iki hazırlık karşılaşmasında düdük çaldı. Alman hakem, Milli Takım'ın 2008'de Avusturya'yı 4-2 yendiği maç ile 2009'da da Fransa'ya 1-0 mağlup olduğu maçlarını yönetti.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:17
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