Grafe’nin ilk resmi sınavı!

Ukrayna ile oynanacak kritik maçı yönetecek Manuel Grafe, daha önce iki hazırlık karşılaşmasında düdük çaldı. Alman hakem, Milli Takım'ın 2008'de Avusturya'yı 4-2 yendiği maç ile 2009'da da Fransa'ya 1-0 mağlup olduğu maçlarını yönetti.