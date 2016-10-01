 Milliler 3 Ekim’de Konya’da toplanacak – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Milliler 3 Ekim’de Konya’da toplanacak

    Milliler 3 Ekim’de Konya’da toplanacak
    Ay-yıldızlı ekibimizin Ukrayna ve İzlanda maçlarının programı belli oldu. Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ikinci maç olan Ukrayna'yı 6 Ekim'de Konya'da ağırlayacak olan Milli Takım, 3 Ekim'de toplanacak. Ay-yıldızlılar, İzlanda ile 9 Ekim'de oynanacak karşılaşma için de 7 Ekim'den bu ülkeye hareket edecek.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:29
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