Milliler 3 Ekim’de Konya’da toplanacak

Ay-yıldızlı ekibimizin Ukrayna ve İzlanda maçlarının programı belli oldu. Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ikinci maç olan Ukrayna'yı 6 Ekim'de Konya'da ağırlayacak olan Milli Takım, 3 Ekim'de toplanacak. Ay-yıldızlılar, İzlanda ile 9 Ekim'de oynanacak karşılaşma için de 7 Ekim'den bu ülkeye hareket edecek.