Milliler 3 Ekim’de Konya’da toplanacak
Ay-yıldızlı ekibimizin Ukrayna ve İzlanda maçlarının programı belli oldu. Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ikinci maç olan Ukrayna'yı 6 Ekim'de Konya'da ağırlayacak olan Milli Takım, 3 Ekim'de toplanacak. Ay-yıldızlılar, İzlanda ile 9 Ekim'de oynanacak karşılaşma için de 7 Ekim'den bu ülkeye hareket edecek.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Milliler 3 Ekim’de Konya’da toplanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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