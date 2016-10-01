Milli formayı hak eden giyer
Fatih Terim'in belli bir yapısı vardır. Herkesin tavır koyduğu yerde; eğer inanıyorsa o futbolcuyu alır ve şans tanır.
Türkiye üstüne de gelse Fatih Terim bildiğini yapar. Fatih hoca böyle yapıyorsa bir sebebi vardır. Tahminim şu; Fatih hoca çok üst düzey işler olmasaydı bu futbolcuların bazılarını çağırırdı. Bir şeyler oldu da çağırmadı. Bu şahsi kaprisle olacak işler değildir.
Bu futbolcular çıkıp TV'ye konuştular.
Bir gün Fatih Terim çıkar konuşursa ne olur? Ben öyle zannediyorum ki Fatih Terim susma hakkını kullandı. Fatih'in de söyleyecek çok sözü var. Milli Takım'a yakışmayacak şeyler oldu.
Terim doğru iş yaptı
Fatih Terim, 6 ay top oynamamış Arda'yı Milli Takım'a aldı. Arda ise seyirci tarafından ıslıklandığında ellerini beline koyarak artislik yaptı. 'Siz kimsiniz?' dercesine futbol küstahlığı yaptı. Milli Takım kaptanına bunlar yakışıyor mu?
Fatih Terim bu işte son derece doğru iş yapmıştır. Milli Takım'da oynayacak adamda ruh olmalıdır. Arda sürünürken Fatih Terim onu Milli Takım'a çağırdı.
Milli formayı giyecek futbolcu, adam gibi mücadele etsin. Türkiye Futbol Federasyonu'nun oluru olmadan Fatih Terim bu işleri yapar mı! Fatih Terim, futbolcular zarar görmesin diye açıklama yapmıyor da olabilir.
Bir de Arda Turan, Milli Takım kampında yaptığını, Barcelona'da da yapabiliyorsa, o zaman 'helal olsun' derim!
Bir yoldan dönersen vururlar adamı.
Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır!
Onun da cevabını Fatih Terim verir..
Türkiye üstüne de gelse Fatih Terim bildiğini yapar. Fatih hoca böyle yapıyorsa bir sebebi vardır. Tahminim şu; Fatih hoca çok üst düzey işler olmasaydı bu futbolcuların bazılarını çağırırdı. Bir şeyler oldu da çağırmadı. Bu şahsi kaprisle olacak işler değildir.
Bu futbolcular çıkıp TV'ye konuştular.
Bir gün Fatih Terim çıkar konuşursa ne olur? Ben öyle zannediyorum ki Fatih Terim susma hakkını kullandı. Fatih'in de söyleyecek çok sözü var. Milli Takım'a yakışmayacak şeyler oldu.
Terim doğru iş yaptı
Fatih Terim, 6 ay top oynamamış Arda'yı Milli Takım'a aldı. Arda ise seyirci tarafından ıslıklandığında ellerini beline koyarak artislik yaptı. 'Siz kimsiniz?' dercesine futbol küstahlığı yaptı. Milli Takım kaptanına bunlar yakışıyor mu?
Fatih Terim bu işte son derece doğru iş yapmıştır. Milli Takım'da oynayacak adamda ruh olmalıdır. Arda sürünürken Fatih Terim onu Milli Takım'a çağırdı.
Milli formayı giyecek futbolcu, adam gibi mücadele etsin. Türkiye Futbol Federasyonu'nun oluru olmadan Fatih Terim bu işleri yapar mı! Fatih Terim, futbolcular zarar görmesin diye açıklama yapmıyor da olabilir.
Bir de Arda Turan, Milli Takım kampında yaptığını, Barcelona'da da yapabiliyorsa, o zaman 'helal olsun' derim!
Bir yoldan dönersen vururlar adamı.
Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır!
Onun da cevabını Fatih Terim verir..
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Milli formayı hak eden giyer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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