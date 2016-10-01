 Kadroya alınmayan isimlerin performansı – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Kadroya alınmayan isimlerin performansı

    Kadroya alınmayan isimlerin performansı

    Terim’in milli takıma çağırmadığı 4 yıldızın form durumu şöyle

    BURAK YILMAZ
    Çin'de Beijing Guoan forması giyen Burak Yılmaz, takımı ile çıktığı 14 karşılaşmada bin 159 dakika sahada kalırken, 8 kez gol sevinci yaşadı.

    ARDA TURAN
    'da bu sezon 9 resmi maçta sahaya çıkan Arda Turan, 5 gol atıp, 4 asist yaptı. Performansı ile takımın sırtlayan isimlerden birisi durumunda.

    SELÇUK İNAN
    'da çıktığı 5 lig maçında da gol ve asisti bulunmayan Selçuk, maç başına 55 başarılı pas yaparken, pas başarı yüzdesi yüzde 88.

    CANER ERKİN
    ile 3'ü lig, 2'si Şampiyonlar Ligi 5 maça çıkan Caner Erkin, 1 asist yaparken, 450 dakika sahada kaldı
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:18
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