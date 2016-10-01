Kadroya alınmayan isimlerin performansı
Terim’in milli takıma çağırmadığı 4 yıldızın form durumu şöyle
BURAK YILMAZ
Çin'de Beijing Guoan forması giyen Burak Yılmaz, takımı ile çıktığı 14 karşılaşmada bin 159 dakika sahada kalırken, 8 kez gol sevinci yaşadı.
ARDA TURAN
Barcelona'da bu sezon 9 resmi maçta sahaya çıkan Arda Turan, 5 gol atıp, 4 asist yaptı. Performansı ile takımın sırtlayan isimlerden birisi durumunda.
SELÇUK İNAN
Galatasaray'da çıktığı 5 lig maçında da gol ve asisti bulunmayan Selçuk, maç başına 55 başarılı pas yaparken, pas başarı yüzdesi yüzde 88.
CANER ERKİN
Beşiktaş ile 3'ü lig, 2'si Şampiyonlar Ligi 5 maça çıkan Caner Erkin, 1 asist yaparken, 450 dakika sahada kaldı
Çin'de Beijing Guoan forması giyen Burak Yılmaz, takımı ile çıktığı 14 karşılaşmada bin 159 dakika sahada kalırken, 8 kez gol sevinci yaşadı.
ARDA TURAN
Barcelona'da bu sezon 9 resmi maçta sahaya çıkan Arda Turan, 5 gol atıp, 4 asist yaptı. Performansı ile takımın sırtlayan isimlerden birisi durumunda.
SELÇUK İNAN
Galatasaray'da çıktığı 5 lig maçında da gol ve asisti bulunmayan Selçuk, maç başına 55 başarılı pas yaparken, pas başarı yüzdesi yüzde 88.
CANER ERKİN
Beşiktaş ile 3'ü lig, 2'si Şampiyonlar Ligi 5 maça çıkan Caner Erkin, 1 asist yaparken, 450 dakika sahada kaldı
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Kadroya alınmayan isimlerin performansı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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