 Forma özlemi sona eriyor – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Forma özlemi sona eriyor

    Forma özlemi sona eriyor
    A Milli Takım'da aday kadronun sürprizlerinden biri olan tam 764 gün önce milli formayı giymişti. En son 3 Eylül 2014'te oynanan Danimarka maçında ay-yıldızlı formayla sahaya çıkan tecrübeli savunmacı, Gökhan Töre ile yaşadığı problemi öne sürüp, bu tarihten sonra milli davetlere olumsuz yanıt vermişti
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:16
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