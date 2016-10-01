Forma özlemi sona eriyor
A Milli Takım'da aday kadronun sürprizlerinden biri olan Ömer Toprak tam 764 gün önce milli formayı giymişti. En son 3 Eylül 2014'te oynanan Danimarka maçında ay-yıldızlı formayla sahaya çıkan tecrübeli savunmacı, Gökhan Töre ile yaşadığı problemi öne sürüp, bu tarihten sonra milli davetlere olumsuz yanıt vermişti
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Forma özlemi sona eriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.