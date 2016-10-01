Erman Toroğlu: Arda Turan Milli Takım'da neden yok?
Türkiye üstüne de gelse Fatih Terim bildiğini yapar. Fatih hoca böyle yapıyorsa bir sebebi vardır. Tahminim şu; Fatih hoca çok üst düzey işler olmasaydı bu futbolcuların bazılarını çağırırdı. Bir şeyler oldu da çağırmadı. Bu şahsi kaprisle olacak işler değildir.
Bu futbolcular çıkıp TV'ye konuştular.
Bir gün Fatih Terim çıkar konuşursa ne olur? Ben öyle zannediyorum ki Fatih Terim susma hakkını kullandı. Fatih'in de söyleyecek çok sözü var. Milli Takım'a yakışmayacak şeyler oldu.
Terim doğru iş yaptı
Fatih Terim, 6 ay top oynamamış Arda'yı Milli Takım'a aldı. Arda ise seyirci tarafından ıslıklandığında ellerini beline koyarak artislik yaptı. 'Siz kimsiniz?' dercesine futbol küstahlığı yaptı. Milli Takım kaptanına bunlar yakışıyor mu?
Fatih Terim bu işte son derece doğru iş yapmıştır. Milli Takım'da oynayacak adamda ruh olmalıdır. Arda sürünürken Fatih Terim onu Milli Takım'a çağırdı.
Milli formayı giyecek futbolcu, adam gibi mücadele etsin. Türkiye Futbol Federasyonu'nun oluru olmadan Fatih Terim bu işleri yapar mı! Fatih Terim, futbolcular zarar görmesin diye açıklama yapmıyor da olabilir.
Bir de Arda Turan, Milli Takım kampında yaptığını, Barcelona'da da yapabiliyorsa, o zaman 'helal olsun' derim!
Bir yoldan dönersen vururlar adamı.
Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır!
Onun da cevabını Fatih Terim verir..
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:35
- Stat neden boştu acaba
Toplam 9
Yorum
EMENİKE BEY DİYECEKSİNİZ 1- BİLET FİYATLARI İNSANLARIMIZA UYGUN DEGİL DÜŞMELİ 30 40 50 LİRAYA 2-AZİZ YILDIRIM ALEHİNE TEZARUHAT YAPANLARI MAÇA ALMADI GFB Yİ VE ARTIK GELMİYOLAR TARAFTARLA KAVGALI VEDE BU OLAY ÇOK ETKİLEDİ DAHADA GELMİCEKLER BAYA KALABALIK TOPLULUK SADECE DEPLASMANA GİDİYOLAR 3-OYNAN FUTBOL DAHA YENİ YENİ OTURUYOR
- 2 hafta istiyorum
Toplam 4
Yorum
RVP BEY DİYECEKSİNİZ Mr.Rvp dönüşünüzü bekliyoruz efendim ama emenike yi kesemezsiniz emenike bey çok formda
- Saçım şekil, önümden çekil
Toplam 2
Yorum
EMENİKE BEY DİYECEKSİNİZ EMENİKE ÇOŞUYOR ABUBAKIYOR ANCA BİZİM ABUBAKAR BAKADURSUN ZATEN KAZIK YEDİK LENSDA UÇUYOR VOLKAN ŞENDE UÇUYOR NOLDU BU TAKIMA ANLAMADIM OZAN VE JOSEF BİLE ÇOŞTU HAYIRLISI
Erman Toroğlu: Arda Turan Milli Takım'da neden yok? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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