 Erman Toroğlu: Arda Turan Milli Takım'da neden yok? – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Erman Toroğlu: Arda Turan Milli Takım'da neden yok?

    Erman Toroğlu: Arda Turan Milli Takım'da neden yok?
    Fatih Terim'in belli bir yapısı vardır. Herkesin tavır koyduğu yerde; eğer inanıyorsa o futbolcuyu alır ve şans tanır.
    üstüne de gelse Fatih Terim bildiğini yapar. Fatih hoca böyle yapıyorsa bir sebebi vardır. Tahminim şu; Fatih hoca çok üst düzey işler olmasaydı bu futbolcuların bazılarını çağırırdı. Bir şeyler oldu da çağırmadı. Bu şahsi kaprisle olacak işler değildir.
    Bu futbolcular çıkıp TV'ye konuştular.
    Bir gün Fatih Terim çıkar konuşursa ne olur? Ben öyle zannediyorum ki Fatih Terim susma hakkını kullandı. Fatih'in de söyleyecek çok sözü var. Milli Takım'a yakışmayacak şeyler oldu.

    Terim doğru iş yaptı
    Fatih Terim, 6 ay top oynamamış Arda'yı Milli Takım'a aldı. Arda ise seyirci tarafından ıslıklandığında ellerini beline koyarak artislik yaptı. 'Siz kimsiniz?' dercesine küstahlığı yaptı. Milli Takım kaptanına bunlar yakışıyor mu?
    Fatih Terim bu işte son derece doğru iş yapmıştır. Milli Takım'da oynayacak adamda ruh olmalıdır. Arda sürünürken Fatih Terim onu Milli Takım'a çağırdı.
    Milli formayı giyecek futbolcu, adam gibi mücadele etsin. Türkiye Futbol Federasyonu'nun oluru olmadan Fatih Terim bu işleri yapar mı! Fatih Terim, futbolcular zarar görmesin diye açıklama yapmıyor da olabilir.
    Bir de Arda Turan, Milli Takım kampında yaptığını, 'da da yapabiliyorsa, o zaman 'helal olsun' derim!
    Bir yoldan dönersen vururlar adamı.
    Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır!
    Onun da cevabını Fatih Terim verir..

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:35
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