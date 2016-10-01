Arda'nın Milli Takım'a çağrılmamasını yazdılar
İspanyol basını, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda, Ukrayna ve İzlanda ile karşılaşacak Türkiye'nin kadrosuna Arda Turan'ın çağrılmamasını şaşkınlıkla karşıladı.
İspanyol gazeteleri Arda'nın Barcelona'da iyi bir dönem geçirdiğinin altını çizerken, başarılı futbolcunun A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile arasındaki problemden dolayı kadroya alınmadığını savundu.
Marca gazetesi, "Arda Turan iyi bir dönemde olmasına rağmen milli takımında kadro dışı kalıyor" başlığını kullanarak, "Fatih Terim, Atletico Madrid'den Barcelona'ya geldikten sonra en iyi dönemini geçiren Arda'yı hesaba katmıyor. Terim, ikinci kez Arda'yı kadro dışı bırakırken, ayrıca Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Gökhan Gönül ve Caner Erkin gibi diğer önemli isimleri de almadı." değerlendirmesini yaptı.
"Fatih Terim, Arda'yı hesaba katmamaya devam ediyor" başlığını atan El Mundo Deportivo da "Öyle görülüyor ki Türkiye Milli Takımı'nın başında Fatih Terim oldukça Arda'nın milli formayı giymesi zor gözüküyor. Barçalı futbolcuyu ikinci kez kadro dışında bırakan Terim, büyük işlere imza attığı dönemde bile Arda'yı almadı." diye yazdı.
Sport gazetesi de benzer ifadeler kullanarak, "Arda Turan ve Fatih Terim arasındaki anlaşmazlığın devam ettiğini" kaydetti.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 12:40
- Sözünün eriymiş
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Yorum
......... AZİZ BABA : DOĞRU DOĞRU SADECE MEMLEKET DEĞİL AVRUPA DA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİ ONDAN.. MESELA NİYE AVRUPA YA GİDEMEDİĞİ GİBİ. NİYE TÜRK FUTBOLU İLE AVRUPA FUTBOLUNUN BU KADAR ARASI AÇILDIĞI GİBİ.
- Milli formayı hak eden giyer
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Yorum
İLHAM AZERİ Barcelona da koşacaksın, iyi çalışacaksın ve gelip Milli Takım*da yatacaksın, öyle mi ? Yemezler, arkadaş
- Milli formayı hak eden giyer
Toplam 10
Yorum
İLHAM AZERİ Milli Takım antrenğrüne yelek fırlatacak kadar şımardı bu çocuk. İslıklanırken hoca ona tekbaşına sahip çıkmadı mı ? O zaman Arda*yı yerden yere vuran yazarlar şimdi hiç utanmadan Fatih hocaya saldırıyorlar.
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