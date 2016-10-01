 Arda'nın Milli Takım'a çağrılmamasını yazdılar – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Arda'nın Milli Takım'a çağrılmamasını yazdılar

    Arda'nın Milli Takım'a çağrılmamasını yazdılar

    İspanyol basını, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda, Ukrayna ve İzlanda ile karşılaşacak 'nin kadrosuna Arda Turan'ın çağrılmamasını şaşkınlıkla karşıladı.

    İspanyol gazeteleri Arda'nın 'da iyi bir dönem geçirdiğinin altını çizerken, başarılı futbolcunun A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile arasındaki problemden dolayı kadroya alınmadığını savundu.

    Marca gazetesi, "Arda Turan iyi bir dönemde olmasına rağmen milli takımında kadro dışı kalıyor" başlığını kullanarak, "Fatih Terim, 'den Barcelona'ya geldikten sonra en iyi dönemini geçiren Arda'yı hesaba katmıyor. Terim, ikinci kez Arda'yı kadro dışı bırakırken, ayrıca Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Gökhan Gönül ve Caner Erkin gibi diğer önemli isimleri de almadı." değerlendirmesini yaptı.

    "Fatih Terim, Arda'yı hesaba katmamaya devam ediyor" başlığını atan El Mundo da "Öyle görülüyor ki Milli Takımı'nın başında Fatih Terim oldukça Arda'nın milli formayı giymesi zor gözüküyor. Barçalı futbolcuyu ikinci kez kadro dışında bırakan Terim, büyük işlere imza attığı dönemde bile Arda'yı almadı." diye yazdı.

    Sport gazetesi de benzer ifadeler kullanarak, "Arda Turan ve Fatih Terim arasındaki anlaşmazlığın devam ettiğini" kaydetti.

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:40
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