Af çıkmadı

Terim’in Ukrayna ve İzlanda maçları öncesi açıkladığı aday kadro gündeme bomba gibi düştü. Tecrübeli hoca; Hırvatistan’da olduğu gibi Arda, Burak, Selçuk ve Caner’i yine düşünmedi

Günün konusu tartışmasız Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak zorlu maçlar öncesi A Milli Takım'ın aday kadrosuydu... Ay-yıldızlıların hocası Fatih Terim, dün Ukrayna ve İzlanda ile oynanacak karşılaşmaların kadrosunu belirledi. Hırvatistan ile oynanan maçta olduğu gibi Terim; Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Caner Erkin'i kadroya almadı.



HAKAN BALTA KADRODA

Sakatlığı süren Gökhan Gönül ile Oğuzhan Özyakup ve Serdar Aziz de açıklanan kadroda yer almazken, Hakan Balta, Yasin Öztekin ve Mevlüt Erdinç tekrar milli takıma davet edildi. Rusya ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosuna davet edilen Ahmet Oğuz, İrfan Can Kahveci, Nuri Şahin, Salih Uçan ve Cengiz Ünder de bu kez Fatih Terim tarafından kadroya alınmadı.



GÖKHAN-ÖMER DEĞİŞİKLİĞİ

Aday kadroya davet edilen isimler arasında en çok dikkat çeken ise Ömer Toprak'tı. Gökhan Töre ile yaşadığı kavganın ardından uzun süre ay-yıldızlı formadan uzak kalan Ömer, zorlu sınavlar öncesi kadroya alındı. West Ham'da inişli-çıkışlı bir grafik çizen Gökhan Töre ise bu kez kadroda yer bulamadı.



İŞTE ADAY KADRO



KALECİLER:Volkan Babacan (M. Başakşehir) Onur Kıvrak (Trabzonspor) Harun Tekin (Bursaspor)

SAVUNMA: Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe) Kaan Ayhan (F. Düsseldorf) Ömer Toprak (B. Leverkusen) Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği) Çağlar Söyüncü (Freiburg) Hakan Balta (Galatasaray)

ORTA SAHA: Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin (Galatasaray) Hakan Çalhanoğlu (B. Leverkusen) Okay Yokuşlu (Trabzonspor) Volkan Şen, M.Topal, Ozan Tufan (Fenerbahçe) Emre Mor (B. Dortmund) Olcay Şahan (Beşiktaş)

FORVET: Cenk Tosun (Beşiktaş) Mevlüt Erdinç (Metz) Yunus Mallı (Mainz 05) Enes Ünal (Twente)