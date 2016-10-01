Af çıkmadı
Terim’in Ukrayna ve İzlanda maçları öncesi açıkladığı aday kadro gündeme bomba gibi düştü. Tecrübeli hoca; Hırvatistan’da olduğu gibi Arda, Burak, Selçuk ve Caner’i yine düşünmedi
Günün konusu tartışmasız Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak zorlu maçlar öncesi A Milli Takım'ın aday kadrosuydu... Ay-yıldızlıların hocası Fatih Terim, dün Ukrayna ve İzlanda ile oynanacak karşılaşmaların kadrosunu belirledi. Hırvatistan ile oynanan maçta olduğu gibi Terim; Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Caner Erkin'i kadroya almadı.
HAKAN BALTA KADRODA
Sakatlığı süren Gökhan Gönül ile Oğuzhan Özyakup ve Serdar Aziz de açıklanan kadroda yer almazken, Hakan Balta, Yasin Öztekin ve Mevlüt Erdinç tekrar milli takıma davet edildi. Rusya ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosuna davet edilen Ahmet Oğuz, İrfan Can Kahveci, Nuri Şahin, Salih Uçan ve Cengiz Ünder de bu kez Fatih Terim tarafından kadroya alınmadı.
GÖKHAN-ÖMER DEĞİŞİKLİĞİ
Aday kadroya davet edilen isimler arasında en çok dikkat çeken ise Ömer Toprak'tı. Gökhan Töre ile yaşadığı kavganın ardından uzun süre ay-yıldızlı formadan uzak kalan Ömer, zorlu sınavlar öncesi kadroya alındı. West Ham'da inişli-çıkışlı bir grafik çizen Gökhan Töre ise bu kez kadroda yer bulamadı.
İŞTE ADAY KADRO
KALECİLER:Volkan Babacan (M. Başakşehir) Onur Kıvrak (Trabzonspor) Harun Tekin (Bursaspor)
SAVUNMA: Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe) Kaan Ayhan (F. Düsseldorf) Ömer Toprak (B. Leverkusen) Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği) Çağlar Söyüncü (Freiburg) Hakan Balta (Galatasaray)
ORTA SAHA: Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin (Galatasaray) Hakan Çalhanoğlu (B. Leverkusen) Okay Yokuşlu (Trabzonspor) Volkan Şen, M.Topal, Ozan Tufan (Fenerbahçe) Emre Mor (B. Dortmund) Olcay Şahan (Beşiktaş)
FORVET: Cenk Tosun (Beşiktaş) Mevlüt Erdinç (Metz) Yunus Mallı (Mainz 05) Enes Ünal (Twente)
HAKAN BALTA KADRODA
Sakatlığı süren Gökhan Gönül ile Oğuzhan Özyakup ve Serdar Aziz de açıklanan kadroda yer almazken, Hakan Balta, Yasin Öztekin ve Mevlüt Erdinç tekrar milli takıma davet edildi. Rusya ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosuna davet edilen Ahmet Oğuz, İrfan Can Kahveci, Nuri Şahin, Salih Uçan ve Cengiz Ünder de bu kez Fatih Terim tarafından kadroya alınmadı.
GÖKHAN-ÖMER DEĞİŞİKLİĞİ
Aday kadroya davet edilen isimler arasında en çok dikkat çeken ise Ömer Toprak'tı. Gökhan Töre ile yaşadığı kavganın ardından uzun süre ay-yıldızlı formadan uzak kalan Ömer, zorlu sınavlar öncesi kadroya alındı. West Ham'da inişli-çıkışlı bir grafik çizen Gökhan Töre ise bu kez kadroda yer bulamadı.
İŞTE ADAY KADRO
KALECİLER:Volkan Babacan (M. Başakşehir) Onur Kıvrak (Trabzonspor) Harun Tekin (Bursaspor)
SAVUNMA: Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe) Kaan Ayhan (F. Düsseldorf) Ömer Toprak (B. Leverkusen) Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği) Çağlar Söyüncü (Freiburg) Hakan Balta (Galatasaray)
ORTA SAHA: Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin (Galatasaray) Hakan Çalhanoğlu (B. Leverkusen) Okay Yokuşlu (Trabzonspor) Volkan Şen, M.Topal, Ozan Tufan (Fenerbahçe) Emre Mor (B. Dortmund) Olcay Şahan (Beşiktaş)
FORVET: Cenk Tosun (Beşiktaş) Mevlüt Erdinç (Metz) Yunus Mallı (Mainz 05) Enes Ünal (Twente)
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Af çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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