 A Milli Takım kadrosunu beğendi! – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    A Milli Takım kadrosunu beğendi!

    A Milli Takım kadrosunu beğendi!

    Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim'in A Milli Takım kadrosuna davet etmediği Barcelonalı futbolcu , herkes bu kararı tartıştığı sıralarda Milli Takımlar hesabının yaptığı kadro paylaşımını beğendi.

    Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim'in A Milli Takım kadrosuna davet etmediği Barcelonalı futbolcu , karar açıklanır açıklanmaz yaptığı hamle ile dikkat çekti.

    Arda Turan'ın, Milli Takımlar hesabının İnstagram sayfasından yaptığı kadro paylaşımını beğenmesi gözlerden kaçmadı. İşte Milli Takımlar hesabının yaptığı ve Arda Turan'ın beğendiği paylaşım:

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:11
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