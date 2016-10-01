A Milli Takım kadrosunu beğendi!
Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim'in A Milli Takım kadrosuna davet etmediği Barcelonalı futbolcu Arda Turan, herkes bu kararı tartıştığı sıralarda Milli Takımlar hesabının yaptığı kadro paylaşımını beğendi.
Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim'in A Milli Takım kadrosuna davet etmediği Barcelonalı futbolcu Arda Turan, karar açıklanır açıklanmaz yaptığı hamle ile dikkat çekti.
Arda Turan'ın, Milli Takımlar hesabının İnstagram sayfasından yaptığı kadro paylaşımını beğenmesi gözlerden kaçmadı. İşte Milli Takımlar hesabının yaptığı ve Arda Turan'ın beğendiği paylaşım:
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:11
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
A Milli Takım kadrosunu beğendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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