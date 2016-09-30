Yüksek prim dönemi sona erdi
A Milli Takım oyuncularına ödenen ve sporseverleri isyan ettiren prim yönetmeliği yenileniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım oyuncularına uygulanan prim yönetmeliğinde değişiklik için gerekli adımları attı. Kamuoyunun tepkisine daha fazla kayıtsız kalamayan ve sütten ağzı yanan TFF yönetimi, 'bol kepçe' dönemini sona erdirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce milli oyunculara ve teknik heyete her beraberliğin ve galibiyetin yanı sıra gruptan çıkma ve şampiyonalara katılmalarda da ekstra primler ödüyordu. Haber Türk'ün haberine göre; Ancak yaşanan son olaylardan ders çıkaran ve kamu vicdanını da göz önünde bulunduran Federasyon yetkilileri, beraberlik ve galibiyetlere artık prim vermeme kararı alırken, futbolculara ve teknik heyete sadece hedef organizasyonlara katılım hakkı kazanmaları halinde prim dağıtılacağı öğrenildi. Prim miktarının ise eskisi gibi uçuk rakamlar olmayacağı ve kimseyi isyan ettirmeyecek seviyede olacağı kaydedildi.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 19:00
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 3
Yorum
54 imparatorluğu doğru karar
- İşte Galatasaray'ın üçüncü forması
Toplam 2
Yorum
Aslan Bu renk kadin sporcularimiza,ve kadin taraftarlarimiza cok yakisacak,ama GS'li futbol takimina ve fubolculrina olmaz,yakismaz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 3
Yorum
karTal olmadı hakan baltayla oynarız
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