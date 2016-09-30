 Yüksek prim dönemi sona erdi – Fotomaç – 30 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yüksek prim dönemi sona erdi

    Yüksek prim dönemi sona erdi

    A Milli Takım oyuncularına ödenen ve sporseverleri isyan ettiren prim yönetmeliği yenileniyor.

    Federasyonu, A Milli Takım oyuncularına uygulanan prim yönetmeliğinde değişiklik için gerekli adımları attı. Kamuoyunun tepkisine daha fazla kayıtsız kalamayan ve sütten ağzı yanan yönetimi, 'bol kepçe' dönemini sona erdirdi.

    Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce milli oyunculara ve teknik heyete her beraberliğin ve galibiyetin yanı sıra gruptan çıkma ve şampiyonalara katılmalarda da ekstra primler ödüyordu. Haber Türk'ün haberine göre; Ancak yaşanan son olaylardan ders çıkaran ve kamu vicdanını da göz önünde bulunduran Federasyon yetkilileri, beraberlik ve galibiyetlere artık prim vermeme kararı alırken, futbolculara ve teknik heyete sadece hedef organizasyonlara katılım hakkı kazanmaları halinde prim dağıtılacağı öğrenildi. Prim miktarının ise eskisi gibi uçuk rakamlar olmayacağı ve kimseyi isyan ettirmeyecek seviyede olacağı kaydedildi.

    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 19:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yüksek prim dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.