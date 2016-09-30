Gözler Terim'de
Türkiye’nin Ukrayna ve İzlanda maçlarının aday kadrosu bugün açıklanıyor. Fatih Terim’in, daha önce üstünü çizdiği Arda ile birlikte Burak ve Caner’i de çağırması bekleniyor.
Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk maçını oynadığı Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da en çok konuşulan Arda ile birlikte birçok futbolcunun kadroya çağrılmaması olmuştu. Türkiye'nin 6 Ekim'de Ukrayna, 9 Ekim'de de İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar öncesi ise aday kadro bugün açıklanacak. Tüm gözlerin üzerinde olacağı teknik direktör Fatih Terim'in, Barcelona'da harikalar yaratan Arda'yı kadroya davet etmesi bekleniyor.
CANER VE BURAK LİSTEDE
Milli takıma yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Arda ile birlikte Caner ve Burak'ın da kadroya dahil edileceği ifade ediliyor. Gökhan Gönül, Selçuk İnan ve Hakan Balta gibi isimlerin kadroya alınma şansının olmadığı öğrenildi.
YUNUS'TAN AL HABERİ
Mainz'da forma giyen Türk oyuncu Yunus Mallı, A Milli Takım'ın aday kadrosunun açıklanacağı gün öncesi çarpıcı ifadeler kullandı. Arda'nın geçmiş yıllarda Türkiye için büyük başarılara imza attığını söyleyen Yunus, "Milli takıma dönecektir" diye konuştu.
CANER VE BURAK LİSTEDE
Milli takıma yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Arda ile birlikte Caner ve Burak'ın da kadroya dahil edileceği ifade ediliyor. Gökhan Gönül, Selçuk İnan ve Hakan Balta gibi isimlerin kadroya alınma şansının olmadığı öğrenildi.
YUNUS'TAN AL HABERİ
Mainz'da forma giyen Türk oyuncu Yunus Mallı, A Milli Takım'ın aday kadrosunun açıklanacağı gün öncesi çarpıcı ifadeler kullandı. Arda'nın geçmiş yıllarda Türkiye için büyük başarılara imza attığını söyleyen Yunus, "Milli takıma dönecektir" diye konuştu.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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