 Gözler Terim'de – Fotomaç – 30 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Gözler Terim'de

    Gözler Terim'de

    ’nin Ukrayna ve İzlanda maçlarının aday kadrosu bugün açıklanıyor. Fatih Terim’in, daha önce üstünü çizdiği Arda ile birlikte Burak ve Caner’i de çağırması bekleniyor.

    Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk maçını oynadığı Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da en çok konuşulan Arda ile birlikte birçok futbolcunun kadroya çağrılmaması olmuştu. Türkiye'nin 6 Ekim'de Ukrayna, 9 Ekim'de de İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar öncesi ise aday kadro bugün açıklanacak. Tüm gözlerin üzerinde olacağı teknik direktör Fatih Terim'in, 'da harikalar yaratan Arda'yı kadroya davet etmesi bekleniyor.

    CANER VE BURAK LİSTEDE
    Milli takıma yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Arda ile birlikte Caner ve Burak'ın da kadroya dahil edileceği ifade ediliyor. Gökhan Gönül, Selçuk İnan ve Hakan Balta gibi isimlerin kadroya alınma şansının olmadığı öğrenildi.

    YUNUS'TAN AL HABERİ
    Mainz'da forma giyen Türk oyuncu Yunus Mallı, A Milli Takım'ın aday kadrosunun açıklanacağı gün öncesi çarpıcı ifadeler kullandı. Arda'nın geçmiş yıllarda için büyük başarılara imza attığını söyleyen Yunus, "Milli takıma dönecektir" diye konuştu.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gözler Terim'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.