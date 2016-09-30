Arda Turan aday kadroda yok!
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: Arda, Caner, Selçuk ve Burak milli takımda yok...
A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Ukrayna ve 9 Ekim'de İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından belirlenen aday kadroda Arda, Caner, Selçuk ve Burak yer almıyor.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:52
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