 Arda Turan aday kadroda yok! – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Arda Turan aday kadroda yok!

    Arda Turan aday kadroda yok!

    A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: Arda, Caner, Selçuk ve Burak milli takımda yok...

    A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Ukrayna ve 9 Ekim'de İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

    Türkiye Direktörü Fatih Terim tarafından belirlenen aday kadroda Arda, Caner, Selçuk ve Burak yer almıyor.

    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 17:52
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