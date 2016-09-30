Arda Turan A Milli Takım kadrosunu beğendi!
Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim'in A Milli Takım kadrosuna davet etmediği Barcelonalı futbolcu Arda Turan, herkes bu kararı tartıştığı sıralarda Milli Takımlar hesabının yaptığı kadro paylaşımını beğendi.
Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim'in A Milli Takım kadrosuna davet etmediği Barcelonalı futbolcu Arda Turan, karar açıklanır açıklanmaz yaptığı hamle ile dikkat çekti.
Arda Turan'ın, Milli Takımlar hesabının İnstagram sayfasından yaptığı kadro paylaşımını beğenmesi gözlerden kaçmadı. İşte Milli Takımlar hesabının yaptığı ve Arda Turan'ın beğendiği paylaşım:
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:59
- F.Bahçe lige döndü
Toplam 1
Yorum
FB77 Feyenoord maçındaki mücadele ruhu olursa bırak Osmanlıspor 'u ligdeki hiçbir takım , Avrupa 'da ise çoğu takım Fenerbahçe 'ye kafa tutamaz. Önemli olan bu ruhu kaybetmemek.
- Arda'dan ilk tepki
Toplam 3
Yorum
-Alex- Fatih hocayı sevmem ama arda caner falan konussunda haklı para için hem ülkesini hemde fatih hocayı yaktılar burası mıllı takım burda para konusulmaz üstündeki forma iiçin savaşırsın o forma kutsaldır o formaya hiçbir bedel biçilemez siz parayı seçtiniz yolunuz açık olsun milli takımdan uzakdurun
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 45
Yorum
Mehmet (fenerbahçeliyim) Şu anda kimse tünelin sonunu biliyorum demesin, ilk 3 haftada 1 puan alan ve hiç şansı yok dediğiniz fb şimdi çatır çatır top oynuyor, hiç belli olmaz kimin şampiyon olacağı.... bence tabi
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