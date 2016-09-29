Yarın açıklayacak
Fatih Terim, Konya'da oynanacak Ukrayna (6 Ekim) ve deplasmanda yapacakları İzlanda maçı için yeni kadroyu yarın açıklayacak.
Hırvatistan ile yapılan grubun ilk Dünya Kupası Eleme maçında berabere (1-1) kalan A Milli Takım, şimdi iki maçlık yeni bir serüvene soyunuyor. Başta Arda Turan olmak üzere Caner Erkin, Gökhan Gönül, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Hakan Balta gibi yıldızları kadroya çağırmayan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Konya'da oynanacak Ukrayna (6 Ekim) ve deplasmanda yapacakları İzlanda maçı için yeni kadroyu yarın açıklayacak.
ARDA YÜZDE 50
Hırvatistan maçına çağrılmayan ve Barcelona'da forma giydiği 1 ay içinde iyi maçlar çıkartıp formunun zirvesine yaklaşan Arda Turan konusu, Terim'in kafasını iyice yormaya başladı. Hırvatistan milli maçından önce yaptığı basın toplantısında, "Milli takım kin ve nefretin buluştuğu yer olmaz" diyerek yıldızlara bir yerde yeniden çağrılma davetiyesi çıkartan Fatih Terim'in, yarın açıklayacağı kadroda büyük ihtimalle, Caner Erkin ve Burak Yılmaz'ın olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Ancak hayli formsuz olan Gökhan Gönül, Selçuk İnan ile birlikte Hakan Balta'nın çağrılma ihtimalleri ise hemen hemen yok gibi. Bir TV kanalına verdiği demeç ile yeniden eski kırgınlığı alevlendiren Arda Turan konusunda ise hayli kararsız olan Terim'in milli futbolcuyu kadroya çağırma ihtimali yüzde 50.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:29
- "Türkiye bambaşka bir ülke"
Toplam 1
Yorum
isim Keşke Kuyt kalsaydı da van Persie gelmeseydi...
- Beşiktaş tekrar lige döndü
Toplam 2
Yorum
Yasin Tosiç in Rhodolfo yu yedek bırakacak kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ,
- "Napoli'yi durdurmak için..."
Toplam 5
Yorum
Murat Koca maç boyunca bir tek hava topunu alamadık, ama buna rağmen yanlardan hep orta yaptık... Geçen seneki oyun tarzıyla Beşiktaş çok rahat dün akşam maçı kazanırdı... Çünkü yerden ara paslarıyla kaleye giden bi takımdı, şimdi ise bekle ki yandan orta gelsin, biri çıkıp kafa vursun veya bir frikik olsun da biri çıkıp gol vuruşu yapsın... İşi çok zor bu sene Beşiktaşın
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