Hırvatistan ile yapılan grubun ilk Dünya Kupası Eleme maçında berabere (1-1) kalan A Milli Takım, şimdi iki maçlık yeni bir serüvene soyunuyor. Başta Arda Turan olmak üzere Caner Erkin, Gökhan Gönül, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Hakan Balta gibi yıldızları kadroya çağırmayan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Konya'da oynanacak Ukrayna (6 Ekim) ve deplasmanda yapacakları İzlanda maçı için yeni kadroyu yarın açıklayacak.



ARDA YÜZDE 50



Hırvatistan maçına çağrılmayan ve Barcelona'da forma giydiği 1 ay içinde iyi maçlar çıkartıp formunun zirvesine yaklaşan Arda Turan konusu, Terim'in kafasını iyice yormaya başladı. Hırvatistan milli maçından önce yaptığı basın toplantısında, "Milli takım kin ve nefretin buluştuğu yer olmaz" diyerek yıldızlara bir yerde yeniden çağrılma davetiyesi çıkartan Fatih Terim'in, yarın açıklayacağı kadroda büyük ihtimalle, Caner Erkin ve Burak Yılmaz'ın olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Ancak hayli formsuz olan Gökhan Gönül, Selçuk İnan ile birlikte Hakan Balta'nın çağrılma ihtimalleri ise hemen hemen yok gibi. Bir TV kanalına verdiği demeç ile yeniden eski kırgınlığı alevlendiren Arda Turan konusunda ise hayli kararsız olan Terim'in milli futbolcuyu kadroya çağırma ihtimali yüzde 50.