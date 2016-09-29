 ‘Alan vermek lazım’ – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    ‘Alan vermek lazım’

    ‘Alan vermek lazım’
    Gençlik ve Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fatih Terim ve Arda Turan arasında yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kılıç, "Antrenör ile spocusu arasında bizim çok fazla bir şey yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Onlara alan vermek lazım. Hoca ile talebesi mutlaka anlaşacaktır. Ümidimiz ve düşüncemiz o yönde" diye konuştu.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:55
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