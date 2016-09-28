 Hakemler açıklandı – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Hakemler açıklandı

    Hakemler açıklandı
    'nin, Dünya Kupası Elemeleri'nde yapacağı karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 6 Ekim'deki Ukrayna maçını Alman Manuel Grafe, 9 Ekim'deki İzlanda müsabakasında ise İngiliz Mark Clattenburg yönetecek.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:38
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