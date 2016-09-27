 Biri Alman diğeri İngiliz – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Biri Alman diğeri İngiliz

    Biri Alman diğeri İngiliz

    A Milli Takımın, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim 2016 Perşembe günü Ukrayna ve 9 Ekim 2016 Pazar günü İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

    Buna göre 6 Ekim 2016 Perşembe günü Ukrayna oynanacak olan karşılaşmayı Almanya Federasyonu'ndan Manuel Gräfe yönetecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Gräfe'nin yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ile Holger Henschel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.

    'nin, 9 Ekim 2016 Pazar günü İzlanda ile oynayacağı karşılaşmayı ise İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Mark Clattenburg yönetecek. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laurgardalsvöllur Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Clattenburg'un yardımcılıklarını Jake Collin ile Simon Peter Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Anthony Taylor olacak.

    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 09:48
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