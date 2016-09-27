Biri Alman diğeri İngiliz

Buna göre 6 Ekim 2016 Perşembe günü Ukrayna oynanacak olan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Gräfe yönetecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Gräfe'nin yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ile Holger Henschel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.

Türkiye'nin, 9 Ekim 2016 Pazar günü İzlanda ile oynayacağı karşılaşmayı ise İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Mark Clattenburg yönetecek. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laurgardalsvöllur Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Clattenburg'un yardımcılıklarını Jake Collin ile Simon Peter Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Anthony Taylor olacak.