 Ukrayna-Kosova maçı Krakow'da – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Ukrayna-Kosova maçı Krakow'da

    Ukrayna-Kosova maçı Krakow'da

    2018 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerimizden olan Ukrayna ile Kosova arasında oynanılacak olan maçın yeri belli oldu.

    tarafından yapılan açıklamaya göre 'nin de yer aldığı Dünya Kupası Elemelerinde I Grubu maçında oynanılacak olan Ukrayna-Kosova karşılaşması Polonya'nın Krakow şehrinde oynanılacak. Ukrayna'nın Kosova'yı resmi olarak tanımamasından dolayı bu karşılaşmanın Ukrayna'nın sınır komşusu olan Polanya'da oynanacağı bildirildi.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:08
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