Ukrayna-Kosova maçı Krakow'da
2018 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerimizden olan Ukrayna ile Kosova arasında oynanılacak olan maçın yeri belli oldu.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:08
- Chedjou gidiyor
Toplam 6
Yorum
Celal Chedjou atak da tamam iyi ama sürekli adam kaçırıyor olacak gibi değil yaşı da 31 oldu miladı doldu bence daha iyi biri alınabilir gol zaten atılıyor yememek lazım tecrübeli bi oyuncu iyi olur hava toplarına hakim biri.
- Lens’ten iki maçta 4 asist
Toplam 7
Yorum
Traftar Aranan 10 numara LENS. Kaptanlık yapabilecek bir oyuncu. Kaptanlık verilmeli
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 14
Yorum
Celal Arkadaşlar sakatlar var ayrıca hocayı elestırıyorsunuz ama çok önemli bir maçta guardiola oyuna hucüm sokmak yerine pıque yi soktu real madrid maçında oda çok güzel bir gol attı ofsayt sayıldı yani yeri gelir olur bunlar sabredip sistemi oturtmasını beklemek lazım oyunu okumayı yakında iyice öğrenir sadece sabır
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