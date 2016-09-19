Burak, Tümer’i dövdü mü?
Erman Toroğlu, “EURO 2016 sırasında Burak’ın Tümer’i dövdüğü iddia ediliyor. Bunu Ankara’da ve İstanbul’da duydum” açıklamasını yaptı.
Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, EURO 2016 sırasında A Milli Futbol Takımımız'da yaşanan prim tartışması ile ilgili şok bir iddiada bulundu. Toroğlu, A Spor'da yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz'ın milli takımda Tümer Metin'i dövdüğü iddia ediilyor. Bunu Ankara'da bir yerden duydum. İstanbul'da da duydum. Bunlar konuşuluyor" dedi.
TÜMER: YOK BÖYLE BİR ŞEY!
Toroğlu'nun sözlerine Tümer Metin'den cevap geldi geldi. Tümer, "Yaklaşık 100 kişilik bir kafile olan milli takımda bu veya benzeri bir olayın yaşanması durumunda hiç şüphesiz bu konu sadece bir kişi tarafından konuşuluyor olmazdı. Bu tip asılsız haberler, milli takımımıza zarar vermektedir" dedi.
TÜMER: YOK BÖYLE BİR ŞEY!
Toroğlu'nun sözlerine Tümer Metin'den cevap geldi geldi. Tümer, "Yaklaşık 100 kişilik bir kafile olan milli takımda bu veya benzeri bir olayın yaşanması durumunda hiç şüphesiz bu konu sadece bir kişi tarafından konuşuluyor olmazdı. Bu tip asılsız haberler, milli takımımıza zarar vermektedir" dedi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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