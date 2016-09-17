Fatih hoca yanlış yaptı!
“Hocanın bizi halktan özür dileyecek gibi göstermesi yanlış. Sonsuz şeref sahibi benim gönlümde Allah’tır.''
Arda Turan, NTV'deki "Yüzde 100 Futbol" programında Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim ile arasındaki gerginlikle ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Arda, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Fatih hocamın emeğine saygım var, ama biz de onun emeğine dünyanın her yerinde aslan gibi oynayarak karşılık verdik. Hocam basın toplantısı yaptı. Konuşmasında 'bundan sonra şeref' diye bir cümle var. Sonsuz şeref sahibi benim gönlümde Allah'tır. Bizim de annemiz, babamız var. Hocamın bizi halktan özür dileyecek gibi göstermesi yanlış. İrlandalı kafayı atmasa, biz doğru mu davranmış olacaktık. Biz paracı, primci insanlar değiliz, asla da pazarlığını yapmadık."
100 KERE DE, 1000 KERE DE...
"Fatih Terim bizim büyüğümüzdür. Bir hak, adalet varsa ki, o hep böyle davranmıştır, ben de inandığım doğrular üzerinde davranıyorum. Hoca beni milli takıma 100 kere, 1000 kere çağırmayabilir ama ben bir şey yapıyorsam, arkadaşlarıma yardım etmek için. Ben milli takım formasını 11-12 yaşımdan beri şeref ve onurla taşıdım. Bundan sonra da taşımazsam, şerefle ve onurla olur. Fatih hoca hayatı boyunca inandığı doğrular üzerine yaşadı. Ben de inandığım doğrular üzerine yaşıyorum. Ben söyleyeceklerimi bugüne kadar hep herkesin yüzüne söyledim."
"YÜZÜME KONUŞSUN. BEL ALTI VURMASIN"
Arda Turan, Terim'in basın toplantısında konuşmasını eleştirip, "Bizim mahalleden gördüğümüz şey her şeyi yüz yüze konuşmak. Bel altı vurmamak. Bir tarıtşma, bir çözüm aranacak olay varsa yüz yüze olur. Biz saha içindeki sorunlara bakalım. Sorun bensem 100 yıl otururum" dedi.
"KİMSE TELEFON AÇIP 'OLUR BÖYLE ŞEYLER' DEMEDİ"
"Biz emir kuluyuz. Ülkemizin bayrağı altında emir kulluğu yaptık. Yaşananlarda tek kırgınlığım var; milli takımdan bir yetkili çıkıp da 'Evladım olur böyle şeyler' diye telefon dahi açmadı.
ARDA'DAN İNCİLER
Milli takıma alınmadığımı şöyle öğrendim. Öğlen uykusundaydım. Telefonum 50 kere çalınca dedim ki; 'Allah korusun ya biri öldü ya da milli takıma çağrılmadım.' Şaşırdım mı? Futbolun içinde böyle şeyler var.
Milli takım ile ilgili bugüne kadar konuşmamamın sebebi, ben orada olmasam da o takımın kaptanıyım. Maçlar varken konuşmak bana asla yakışmazdı.
Ben milli takım olaylarının başında 'Hesap sorma' diye birşey söyledim. Hoş olmayan bir şeydi. Asla Türk halkı için böyle bir şey demedim. Onlar benim baş tacım. Avrupa'da insanlar bizi böyle görüyor diye çok üzüldüm.
Kariyerim boyunca kişisel olarak hiçbir yöneticiyle para konuşmadım. Ama kaptan olarak takım arkadaşlarıma iletebilmek için bunları sormak zorundayım.
Biz prim için oynayacak oyuncular olabilir miyiz? Kazandığımız paranın yanında o primin lafı bile edilmez. Biz federasyonumuzun yönetimimizin belirlediği primi UEFA'dan gelen katılım hakkıyla alıyoruz. Vergilerden değil.
Parayla, primle, pazarlıkla, trip atmayla, hatta üstüne para istedi laflarıyla karşılaştık. Bunlar iftiradır. Yapmayın böyle şeyler. Bunlar gencecik adamlar.
Kavga etmeyen takım mı olurmuş! Mutlaka kavga edeceksin. Fatih Hocam, bu olaylarda bire bir kimseyle muhatap olmak istemedi. Ama sözleri ağır geldi. Biz de 29 yaşındayız. Bu lafları kimse kaldırmaz.
İspanya maçında ıslıklandım. İniesta'nın, Busquets'in maç içinde davranışları takdire şayandı. Bunlar aramızda kalacak özel şeyler. Bana orada sahip çıktılar.
Hayalim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Keşke buralara 20 yaşında gelebilseydim. Türkiye'ye dönersem G.Saray forması giymeyi isterim. Bir de isteğim olacak. Selçuk İnan'a sahip çıksınlar. Biraz kıymet bilelim.
100 KERE DE, 1000 KERE DE...
"Fatih Terim bizim büyüğümüzdür. Bir hak, adalet varsa ki, o hep böyle davranmıştır, ben de inandığım doğrular üzerinde davranıyorum. Hoca beni milli takıma 100 kere, 1000 kere çağırmayabilir ama ben bir şey yapıyorsam, arkadaşlarıma yardım etmek için. Ben milli takım formasını 11-12 yaşımdan beri şeref ve onurla taşıdım. Bundan sonra da taşımazsam, şerefle ve onurla olur. Fatih hoca hayatı boyunca inandığı doğrular üzerine yaşadı. Ben de inandığım doğrular üzerine yaşıyorum. Ben söyleyeceklerimi bugüne kadar hep herkesin yüzüne söyledim."
"YÜZÜME KONUŞSUN. BEL ALTI VURMASIN"
Arda Turan, Terim'in basın toplantısında konuşmasını eleştirip, "Bizim mahalleden gördüğümüz şey her şeyi yüz yüze konuşmak. Bel altı vurmamak. Bir tarıtşma, bir çözüm aranacak olay varsa yüz yüze olur. Biz saha içindeki sorunlara bakalım. Sorun bensem 100 yıl otururum" dedi.
"KİMSE TELEFON AÇIP 'OLUR BÖYLE ŞEYLER' DEMEDİ"
"Biz emir kuluyuz. Ülkemizin bayrağı altında emir kulluğu yaptık. Yaşananlarda tek kırgınlığım var; milli takımdan bir yetkili çıkıp da 'Evladım olur böyle şeyler' diye telefon dahi açmadı.
ARDA'DAN İNCİLER
Milli takıma alınmadığımı şöyle öğrendim. Öğlen uykusundaydım. Telefonum 50 kere çalınca dedim ki; 'Allah korusun ya biri öldü ya da milli takıma çağrılmadım.' Şaşırdım mı? Futbolun içinde böyle şeyler var.
Milli takım ile ilgili bugüne kadar konuşmamamın sebebi, ben orada olmasam da o takımın kaptanıyım. Maçlar varken konuşmak bana asla yakışmazdı.
Ben milli takım olaylarının başında 'Hesap sorma' diye birşey söyledim. Hoş olmayan bir şeydi. Asla Türk halkı için böyle bir şey demedim. Onlar benim baş tacım. Avrupa'da insanlar bizi böyle görüyor diye çok üzüldüm.
Kariyerim boyunca kişisel olarak hiçbir yöneticiyle para konuşmadım. Ama kaptan olarak takım arkadaşlarıma iletebilmek için bunları sormak zorundayım.
Biz prim için oynayacak oyuncular olabilir miyiz? Kazandığımız paranın yanında o primin lafı bile edilmez. Biz federasyonumuzun yönetimimizin belirlediği primi UEFA'dan gelen katılım hakkıyla alıyoruz. Vergilerden değil.
Parayla, primle, pazarlıkla, trip atmayla, hatta üstüne para istedi laflarıyla karşılaştık. Bunlar iftiradır. Yapmayın böyle şeyler. Bunlar gencecik adamlar.
Kavga etmeyen takım mı olurmuş! Mutlaka kavga edeceksin. Fatih Hocam, bu olaylarda bire bir kimseyle muhatap olmak istemedi. Ama sözleri ağır geldi. Biz de 29 yaşındayız. Bu lafları kimse kaldırmaz.
İspanya maçında ıslıklandım. İniesta'nın, Busquets'in maç içinde davranışları takdire şayandı. Bunlar aramızda kalacak özel şeyler. Bana orada sahip çıktılar.
Hayalim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Keşke buralara 20 yaşında gelebilseydim. Türkiye'ye dönersem G.Saray forması giymeyi isterim. Bir de isteğim olacak. Selçuk İnan'a sahip çıksınlar. Biraz kıymet bilelim.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Fatih hoca yanlış yaptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.