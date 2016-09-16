 Milliler 21.’liğe düştü – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Milliler 21.’liğe düştü

    Milliler 21.’liğe düştü
    'NIN eylül ayı dünya sıralamasında A Milli Takımımız 2 basamak geriledi. 19. sırada bulunan , 885 puanla 21.'liğe düştü. Arjantin bin 646 puanla ilk sırada.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:18
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