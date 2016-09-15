 Türkiye-Ukrayna maçının biletleri tükendi – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    -Ukrayna maçının biletleri tükendi

    Türkiye-Ukrayna maçının biletleri tükendi

    A Milli Takımı'nın, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ile 6 Ekim Perşembe günü Konya'da oynayacağı maçın biletleri tükendi.

    Federasyonundan () yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların gruptaki ikinci maçında Ukrayna ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacağı karşılaşmanın biletlerinin tamamen bittiği belirtildi.

    Türkiye, gruptaki ilk maçında deplasmanda Hırvatistan ile 1-1 berabere kalmıştı.

    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:24
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