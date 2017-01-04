 Sergen Yalçın, Kayserispor'la anlaştı – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Sergen Yalçın, Kayserispor'la anlaştı

    Sergen Yalçın, Kayserispor'la anlaştı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la anlaşmaya vardı.

    Kayserispor'un 18 Ocak Çarşamba günü yapılacak olağanüstü kongresinde başkanlığa getirilmesi üzerinde mutabık kalınan Erol Bedir, yaptığı açıklamada, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladıklarını söyledi.

    Bedir, anlaşmanın hayırlı olmasını temenni etti.

    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:24
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