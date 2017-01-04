Sergen Yalçın, Kayserispor'la anlaştı

Kayserispor'un 18 Ocak Çarşamba günü yapılacak olağanüstü kongresinde başkanlığa getirilmesi üzerinde mutabık kalınan Erol Bedir, yaptığı açıklamada, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Bedir, anlaşmanın hayırlı olmasını temenni etti.