Sergen Yalçın, Kayserispor'la anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la anlaşmaya vardı.
Kayserispor'un 18 Ocak Çarşamba günü yapılacak olağanüstü kongresinde başkanlığa getirilmesi üzerinde mutabık kalınan Erol Bedir, yaptığı açıklamada, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladıklarını söyledi.
Bedir, anlaşmanın hayırlı olmasını temenni etti.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:24
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Toplam 9
Yorum
kartal Bu adam cok iyi sosadan daha fazla hatta ben almanya yasiyorum cok kez seyredim hamburgda sansi tutma yonetim alirsa cok iyi is yapmis olur
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Toplam 10
Yorum
~VİRA~ Alınmalı tecrübesi var rusyadaki stoperler sert olur uyum sorunu olmaz örnek 35 yaşındaki durica ALINMALI. Yaşıda iyi.
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Toplam 6
Yorum
bjkli evt hazir saglam stoper lazimdi takima ama bu oyuncu ondan daha iyi olacak, boyu ve sürati yerinde ataga cikarken biraz sorunsal onuda gelistirirse süper stoper olur
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