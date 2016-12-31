Kayserispor'da 2 yönetici istifa etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yöneticiler Mehmet Hızlıer ve Hüsamettin Üge'nin, istifa dilekçelerini kulübe gönderdiği bildirildi. Açıklamada, istifaların kabul edildiği, Cemil Fener ve Ömer Özuzun'un yönetim kurulunda asil üyeliğe getirildiği kaydedildi. Kayserispor Kulübü'nde 24 Aralık'ta yapılan olağanüstü kongrede, Ahmet Yıldız başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirilmiş ve çalışmaya başlamıştı.