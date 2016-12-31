Kayserispor'da 2 yönetici istifa etti
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 2 yönetim kurulu üyesi istifa etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yöneticiler Mehmet Hızlıer ve Hüsamettin Üge'nin, istifa dilekçelerini kulübe gönderdiği bildirildi. Açıklamada, istifaların kabul edildiği, Cemil Fener ve Ömer Özuzun'un yönetim kurulunda asil üyeliğe getirildiği kaydedildi. Kayserispor Kulübü'nde 24 Aralık'ta yapılan olağanüstü kongrede, Ahmet Yıldız başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirilmiş ve çalışmaya başlamıştı.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:59
- Aziz Yıldırım'dan PFDK'ya sert tepki!
Toplam 15
Yorum
beko biride çıkıp şu adamı uyarmazmı yıldırım demirören kaç yıldır tff de baştada beşiktaşlılar çokta neden beşiktaş 1 kez şampıyon oldu.Algı yapmayın başarısızlıklarınızı gizlemek içinde yer aramayın
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'ın 1 Maç eksik ve 8 puanlık farkla ilk yarıyı birirdigi 2005 sezonunda, Fb'nin nasıl şampiyon oldugunu ,, Samsun maçına atanan papila'yla dedigin gibi SKANDAL 5 kırmızı kartla Besiktas'ın macı kaybetmesinden sonra basına,, " MAÇ,, MASA BAŞINDA KAZANILIR" diye neden demeç verdigini açıklarsan , cavabın en kralini alırsın !
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
EGE BU ADAM KALMALI EN AZ İKİNCİ YARIDA 10-15 GOL ARALIĞINDA OLUR.
Kayserispor'da 2 yönetici istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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