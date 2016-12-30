Kayserispor'da 2 yönetici istifa etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 2 yönetim kurulu üyesi istifa etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yöneticiler Mehmet Hızlıer ve Hüsamettin Üge'nin, istifa dilekçelerini kulübe gönderdiği bildirildi.
Açıklamada, istifaların kabul edildiği, Cemil Fener ve Ömer Özuzun'un yönetim kurulunda asil üyeliğe getirildiği kaydedildi.
Kayserispor'da 24 Aralık'ta yapılan olağanüstü kongrede, Ahmet Yıldız başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirilmişti.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:53
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 13
Yorum
Osay61 Mehmet Ekiciye 2.2 veremeyen yönetim gelecek yıl nasıl şampiyon olacak anlamıyorum.
- Taraftarlardan Podolski isyanı
Toplam 13
Yorum
1905 Son vuruş iyi ama depar, pres, bek kovalama Poldide yok. Forvetse eyvallah ama kanatla orta saha dinamo gibi olacak. 10m iyi para genç alın
- Riekerink gitsin!
Toplam 38
Yorum
futbol bu değil Takım kendi becerisiyle arzusuyla oynuyor canı istemeyince oynamıyor. Yerliden örnek vermeyim Belçika İskoçya takımlarına bak keyif veriyor
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