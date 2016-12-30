 Kayserispor'da 2 yönetici istifa etti – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    'da 2 yönetici istifa etti

    Kayserispor'da 2 yönetici istifa etti

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'da 2 yönetim kurulu üyesi istifa etti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yöneticiler Mehmet Hızlıer ve Hüsamettin Üge'nin, istifa dilekçelerini kulübe gönderdiği bildirildi.

    Açıklamada, istifaların kabul edildiği, Cemil Fener ve Ömer Özuzun'un yönetim kurulunda asil üyeliğe getirildiği kaydedildi.

    'da 24 Aralık'ta yapılan olağanüstü kongrede, Ahmet Yıldız başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirilmişti.

    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 18:53
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